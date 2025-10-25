Την μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει η Νάπολι μετά την μεγάλη νίκη απέναντι στην Ίντερ με 3-1 στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί των Νερατζούρι αυξάνοντας στο +3 τη μεταξύ τους διαφορά.

Χειρόφρενο στη δική της κατηφόρα, αλλά και στην... ξέφρενη πορεία της Ίντερ έβαλε η -γεμάτη απουσίες- Νάπολι, η οποία σε ένα ματς με πολλά νεύρα και ένταση επικράτησε 3-1 και σκαρφάλωσε πρώτη, μόνη στην κορυφή της Serie A! Ανώτερη η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου στο πρώτο ημίχρονο, βρέθηκε όμως πίσω στο σκορ από το εύστοχο πέναλτι του -άτυχου- Ντε Μπρόινε βλέποντας τα δοκάρια να σταματάνε της προσπάθειες των παικτών του, ενώ στο δεύτερο μέρος «χτύπησε» δις, πήρε τον έλεγχο και έφτασε στη νίκη που «έσπασε» το νικηφόρο σερί επτά αγώνων των Νερατζούρι. Στους 18 βαθμούς η Νάπολι, στο +1 από Μίλαν και στο +3 από Ρόμα, Ίντερ.

Προβάδισμα η Νάπολι κόντρα στη ροή

Η Ίντερ είχε τον πρώτο λόγο στο α' μέρος απειλώντας αρχικά με τον Μπαστόνι στο 9', η κεφαλιά του οποίου κατέληξε για λίγο άουτ. Οι Νερατζούρι πιέζοντας αποτελεσματικά, άγγιξαν το 1-0 στο 15' όταν από λάθος του Σπινατσόλα ο Μαρτίνες βρέθηκε απέναντι από τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς ο οποίος όμως τον νίκησε. Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Νάπολι κατάφερε να προηγηθεί. Ο Μικιταριάν έδρασε απρόσεκτα ανατρέποντας στην περιοχή του Ζόμερ τον Ντι Λορέντσο, ο Μαριάνι έδειξε την άσπρη βούλα και ο Ντε Μπρόινε ευστόχησε. Όμως ο Βέλγος στάθηκε άτυχος, αφού τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση και χρειάστηκε να αποχωρήσει υποβασταζόμενος από το παιχνίδι, ενώ νωρίτερα και ο «δράστης» Μικιταριάν αναγκάστηκε να βγει εκτός. Η Ίντερ θα μπορούσε να είχε ισοφαρίσει πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια, αλλά τόσο η κεφαλιά του Μπαστόνι (41') όσο και εκείνη του Ντούμφρις (45+3') σταμάτησαν στο δοκάρι!

Νεύρα, ένταση και διπλό «χτύπημα» η Νάπολι

Στο δεύτερο μέρος η Ίντερ μπήκε ξανά ορεξάτη, αλλά η Νάπολι «χτύπησε» για δεύτερη φορά κόντρα στη ροή της αναμέτρησης. Η υπέροχη πάσα του Σπινατσόλα στην αντεπίθεση, βρήκε τον ΜακΤόμινεϊ που εκτέλεσε εκπληκτικά έξω από την περιοχή του Ζόμερ για το 2-0 στο 54'. Η Ίντερ επέστρεψε στο παιχνίδι στο 59', όταν πήρε πέναλτι από το χέρι του Μποντζόρνο, με τον Τσαλχάνογλου να ευστοχεί για το 2-1. Ωστόσο, η συνέχεια ανήκε στην ομάδα του Αντόνιο Κόντε. Λίγο πριν το 3-1 της Νάπολι, ο Ιταλός κόουτς αντάλλαξε μερικά όχι και πολύ... όμορφα λόγια με τον Λαουτάρο, σε μια φάση που δημιουργήθηκε ένταση και χάθηκε το μυαλό των φιλοξενούμενων. Το μομέντουμ έδειχνε Νάπολι που με νέα αντεπίθεση στο 66' «κλείδωσε» τη νίκη με τον Ανγκισά να διαμορφώνει το 3-1. Οι Νερατζούρι δεν βρήκαν άλλη απάντηση και υποχρεώθηκαν στην πρώτη τους ήττα μετά από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Νάπολι (Αντόνιο Κόντε): Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ντι Λορέντσο, Μποντζόρνο (90' Μπεουκέμα), Ζεσούς, Σπινατσόλα (90' Γκουτιέρες), Γκίλμουρ, Πολιτάνο (81' Ελμάς), ΜακΤόμινεϊ, Ανγκισά, Ντε Μπρόινε (37' Ολιβέρα), Νέρες (81' Λανγκ)

Ίντερ (Κρίστιαν Κίβου): Ζόμερ, Ακάντζι, Ατσέρμπι, Μπαστόνι, Ντούμφρις (73' Ενρίκε), Μπαρέλα (73' Φρατέζι), Μικιταριάν (32' Ζιελίνσκι), Ντιμάρκο, Τσαλχάνογλου (73' Σούσιτς), Μπόνι (62' Εσπόζιτο), Λαουτάρο

«Χ» για την Κόμο του Δουβίκα, «τρίποντο» η Ουντινέζε

Στις υψηλές πτήσεις παραμένει η Κόμο παρά την «λευκή» ισοπαλία απέναντι στην Πάρμα (0-0). Η κεφαλιά του Κουτρόνε στο 13' κατέληξε στο δοκάρι και αποτέλεσε τη σημαντικότερη φάση στο ματς. Ο Δουβίκας πέρασε ως αλλαγή στη θέση του τραυματία Μοράτα (72') και είχε δύο καλές ευκαιρίες στο 85' και στις καθυστερήσεις για να σκοράρει, ωστόσο το 0-0 δεν μεταβλήθηκε ως το τέλος. Στην 6η θέση η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας με 13 βαθμούς.

Σημαντική νίκη πήρε η Ουντινέζε που επικράτησε στης Λέτσε με 3-2. Κάλστρομ (16') και Ντέιβις (37') έθεσαν τις βάσεις της νίκης από το πρώτο μέρος, με τη Λέτσε να επιστρέφει στο παιχνίδι με το γκολ του Μπερίσα στο 59'. Η γηπεδούχος βρήκε και τρίτο τέρμα με τον Μπούκσα (89') και η Λέτσε απλώς μείωσε στον έξτρα χρόνο με τον Εντρί για το τελικό 3-2. Στους 12 βαθμούς έφτασε η Ουντινέζε, όσους έχει και η Γιουβέντους.