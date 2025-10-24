«Η Ίντερ προσφέρει 58 εκατ. ευρώ στην Ρεάλ Μαδρίτης για τον Νίκο Παζ»
Ο Νίκο Παζ είναι αναμφίβολα ένα από τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν στη φετινή Serie A, παρότι αγωνίζεται με την φανέλα της Κόμο, και όχι με κάποια από τις «μεγάλες» ομάδες. Με 4 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 7 συμμετοχές στο Καμπιονάτο, αλλά πολύ περισσότερο ηγετικά χαρακτηριστικά, ο 21χρονος κάνει τον Σεσκ Φάμπρεγκας να τρίβει τα χέρια του.
Ωστόσο, ο Ισπανός τεχνικός γνωρίζει πως η Ρεάλ Μαδρίτης δεν πρόκειται να του κάνει... δώρο και να τον αφήσει στο προάστιο του Μιλάνο. Η «βασίλισσα» έχει ρήτρα επαναγοράς του Παζ για το ερχόμενο καλοκαίρι, ύψους κοντά στα 10 εκατ. ευρώ και τη δεδομένη στιγμή μοιάζει απίθανο να μην την ενεργοποιήσει, καθώς ο Τσάμπι Αλόνσο ήδη έχει μιλήσει με εγκωμιαστικά σχόλια για τον Αργεντίνο.
Και κάπου εδώ μπαίνει η... Ίντερ! Σύμφωνα με δημοσίευμα της Gazzetta Dello Sport, που επικαλείται ρεπορτάζ Αργεντίνικου μέσου, οι «νερατζούρι» είναι πρόθυμοι να τινάξουν την μπάνκα στον αέρα, πληρώνοντας περί τα 58 εκατ. ευρώ στους Μαδριλένους για να τον πάρουν στο «Τζουσέπε Μεάτσα».
Μάλιστα, το ενδιαφέρον των Μιλανέζων δεν είναι... τωρινό, καθώς ο αντιπρόεδρος Χαβιέρ Ζανέτι δείπνησε με τον πατέρα του Παζ πριν από ένα χρόνο. Οι δυο τους έπαιξαν μαζί για την εθνική ομάδα και γνωρίζονται. Η Ίντερ φέρεται να έχει δημιουργήσει καλές σχέσεις με τους εκπροσώπους του νεαρού, για να εξασφαλίσει γρήγορα μια συμφωνία, ξεπερνώντας τον ανταγωνισμό και, πάνω απ' όλα, πείθοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Dall'Argentina: "L'Inter vuole Nico Paz ed è pronta a offrire 58 milioni al Real Madrid" https://t.co/rVwjfsoOcB— La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) October 24, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ο Φάμπρεγας είναι ο προπονητής που θα ήθελες στην ομάδα σου και το αποδεικνύει στην ομιλία του: «Μόνο μια λέξη θα σας πω...»
- Κόμο - Γιουβέντους 2-0: Η λάμψη του Παζ επισκίασε και τη Βέκια Σινιόρα!
- Δουβίκας: «Το πιο δύσκολο πρωτάθλημα η Serie A, ο Φάμπρεγκας είναι ο προπονητής που πάντα θα ονειρευόμουν να έχω»