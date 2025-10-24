«Η Ίντερ προσφέρει 58 εκατ. ευρώ στην Ρεάλ Μαδρίτης για τον Νίκο Παζ»

Δημοσίευμα από την Αργεντινή επικαλείται η Gazzetta Dello Sport, αναφορικά με την περίπτωση του Νίκο Παζ, με την Ίντερ να φαίνεται διατεθειμένη να τον κάνει δικό της.

Ο Νίκο Παζ είναι αναμφίβολα ένα από τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν στη φετινή Serie A, παρότι αγωνίζεται με την φανέλα της Κόμο, και όχι με κάποια από τις «μεγάλες» ομάδες. Με 4 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 7 συμμετοχές στο Καμπιονάτο, αλλά πολύ περισσότερο ηγετικά χαρακτηριστικά, ο 21χρονος κάνει τον Σεσκ Φάμπρεγκας να τρίβει τα χέρια του.

Ωστόσο, ο Ισπανός τεχνικός γνωρίζει πως η Ρεάλ Μαδρίτης δεν πρόκειται να του κάνει... δώρο και να τον αφήσει στο προάστιο του Μιλάνο. Η «βασίλισσα» έχει ρήτρα επαναγοράς του Παζ για το ερχόμενο καλοκαίρι, ύψους κοντά στα 10 εκατ. ευρώ και τη δεδομένη στιγμή μοιάζει απίθανο να μην την ενεργοποιήσει, καθώς ο Τσάμπι Αλόνσο ήδη έχει μιλήσει με εγκωμιαστικά σχόλια για τον Αργεντίνο.

Και κάπου εδώ μπαίνει η... Ίντερ! Σύμφωνα με δημοσίευμα της Gazzetta Dello Sport, που επικαλείται ρεπορτάζ Αργεντίνικου μέσου, οι «νερατζούρι» είναι πρόθυμοι να τινάξουν την μπάνκα στον αέρα, πληρώνοντας περί τα 58 εκατ. ευρώ στους Μαδριλένους για να τον πάρουν στο «Τζουσέπε Μεάτσα».

Μάλιστα, το ενδιαφέρον των Μιλανέζων δεν είναι... τωρινό, καθώς ο αντιπρόεδρος Χαβιέρ Ζανέτι δείπνησε με τον πατέρα του Παζ πριν από ένα χρόνο. Οι δυο τους έπαιξαν μαζί για την εθνική ομάδα και γνωρίζονται. Η Ίντερ φέρεται να έχει δημιουργήσει καλές σχέσεις με τους εκπροσώπους του νεαρού, για να εξασφαλίσει γρήγορα μια συμφωνία, ξεπερνώντας τον ανταγωνισμό και, πάνω απ' όλα, πείθοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης.