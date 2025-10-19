Με τον Τάσο Δουβίκα να αγωνίζεται ως αλλαγή και τον Νίκο Παζ να κάνει ξανά... πράγματα και θαύματα, η Κόμο υπέταξε τη Γιουβέντους και την έβαλε από κάτω της, πατώντας στην πρώτη πεντάδα της Serie A.

Δεν σταματά να λάμπει ο Νίκο Παζ, έχει πάρει από το χεράκι την Κόμο και την οδηγεί στο εκπληκτικό της ξεκίνημα! Νέο θύμα του θαυματουργού 21χρονου Αργεντίνου έπεσε η Γιουβέντους που υποτάχθηκε στη μαγεία του (είχε γκολ και ασίστ) και ηττήθηκε με 2-0 στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια». Έτσι, η ομάδα του Φάμπρεγκας επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο σερί ισοπαλίες και σκαρφάλωσε στην 5η θέση της Serie A, προσπερνώντας τη Βέκια Σινιόρα, έστω και στην ισοβαθμία. Στο 68ο λεπτό πέρασε στο ματς ως αλλαγή ο Τάσος Δουβίκας.

Οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να προηγηθούν πολύ γρήγορα, αφού μόλις στο 4ο λεπτό ο Παζ σέρβιρε εξαιρετικά στον Κεμπφ που άνοιξε το σκορ και έτρεξε στην αγκαλιά του για να τον... ευχαριστήσει. Η Γιουβέντους πίεσε για την ισοφάριση αλλά δεν βρήκε ποτέ τη λύση και ο Παζ φρόντισε να «σκοτώσει» τις όποιες ελπίδες της. Στο 78ο λεπτό, ο 21χρονος της Κόμο ξεχύθηκε στον χώρο, έκανε πολύ όμορφη κλειστή ντρίμπλα και εκτέλεσε άψογα με φαλτσαριστή πλασεδάρα για να κλειδώσει το τρίποντο. Έτσι, ο Παζ έφτασε τα 4 γκολ και τις 4 ασίστ σε 8 ματς φέτος σε όλες τις διοργανώσεις.