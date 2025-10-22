Serie B: «Η Γιουβέ Στάμπια κατηγορείται ότι έγινε εργαλείο της Καμόρα»

Η Γιούβε Στάμπια τέθηκε υπό καθεστώς δικαστικής διαχείρισης καθώς κατηγορείται για συνεργασία με την ιταλική μαφία.

Η Γιούβε Στάμπια, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Ιταλίας, που εδρεύει στην Καστελαμάρε ντι Στάμπια, κοντά στην πόλη της Νάπολη, όπου έχει τις ρίζες της η εγκληματική οργάνωση Καμόρα, τέθηκε υπό δικαστική διαχείριση για φερόμενη διείσδυση της μαφίας στα διοικητικά πεπραγμένα του συλλόγου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Reuters» εκτεταμένες έρευνες της ιταλικής εισαγγελίας «αποκάλυψαν ένα σύστημα επιρροής τύπου μαφίας στις οικονομικές δραστηριότητες του ποδοσφαιρικού συλλόγου από μια τοπική φατρία της Καμόρα».

Απαντώντας, η Στάμπια δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί αναφέρονται σε εξωτερικούς προμηθευτές και δήλωσε ότι κανένας από τους μετόχους της και την τρέχουσα διοίκηση δεν ήταν ύποπτος για δεσμούς με τη μαφία ή οποιαδήποτε άλλη εγκληματικη ομάδα.

«Ο σύλλογος σκοπεύει να υιοθετήσει την αποστολή των δικαστικών διαχειριστών και να συνεργαστεί μαζί τους για να τερματίσει όλες τις σχέσεις προμήθειας ή συνεργασίας με εταιρείες και άτομα που θεωρούνται ''ύποπτα''», ανέφερε σε ανακοίνωση της, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει απειλή αθλητικών κυρώσεων.

Η «Brera Holdings», μια εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα την Ιρλανδία, η οποία επικεντρώνεται στην επέκταση του χαρτοφυλακίου της μέσω της στρατηγικής ιδιοκτησίας πολλαπλών ποδοσφαιρικών ομάδων, αγόρασε τον περασμένο Ιούνιο το 52% των μετοχών του συλλόγου.

Άτομα που συνδέονται με την οικογένεια Ντ'Αλεσάντρο της Καμόρα έλεγχαν τις δραστηριότητες του συλλόγου, όπως την έκδοση εισιτηρίων, τη τροφοδοσία, τον καθαρισμό, την υγειονομική περίθαλψη, ακόμη και τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες για την πρώτη ομάδα, ανέφεραν οι εισαγγελείς και η αστυνομία.

«Οι παίκτες έπρεπε απλώς να παίξουν, ενώ η Καμόρα φρόντιζε για τα υπόλοιπα», δήλωσε ο εισαγγελέας, Νίκολα Γκρατέρι, στη συνέντευξη Τύπου που έλαβε χώρα τη Τρίτη (21/10).

Η δικαστική διοίκηση που επιβλήθηκε θα επιτρέψει στον σύλλογο να συνεχίσει κανονικά τις αθλητικές του δραστηριότητες, αλλά τον θέτει υπό την εποπτεία δικαστικά διορισμένων διαχειριστών για ένα ημερολογιακό έτος.

Οι εισαγγελείς στην περιοχή της Καλαβρίας στη νότια Ιταλία έλαβαν τον περασμένο μήνα το ίδιο ακριβώς μέτρο εναντίον μίας ομάδας τρίτης κατηγορίας, την Κροτόνε, στο πλαίσιο μιας σειράς ερευνών για φερόμενη διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος στις δραστηριότητες των ποδοσφαιρικών συλλόγων και σε σκληροπυρηνικές ομάδες οπαδών.