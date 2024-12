Μερίδα οπαδών της Γιούβε Στάμπια πανηγύρισαν με ναζιστικούς χαιρετισμούς το γκολ που σκόραρε για την ομάδα τους ο Ρομάνο Φλοριάνι Μουσολίνι, δισέγγονος του διαβόητου Ντούτσε.

Η ιστορία του Μπενίτο Μουσολίνι γνωστή, όπως και το άδοξο τέλος που βρήκε το 1945 από αντιστασιακούς στη Βόρεια Ιταλία. Οι ιδέες του ωστόσο δυστυχώς φαίνεται πως αντέχουν δεκαετίες αργότερα και πολλές φορές βρίσκουν καταφύγιο στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η αντίδραση μερίδας οπαδών της Γιούβε Στάμπια, όταν ο δισέγγονος του άλλοτε ηγέτη της φασιστικής Ιταλίας, σκόραρε για την ομάδα τους.

Στον αγώνα της Γιούβε Στάμπια απέναντι στην Τσεζένα για τη Serie B, ο Ρομάνο Φλοριάνι Μουσολίνι, δισέγγονος του Ντούτσε, άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, με τους οπαδούς στις εξέδρες να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα «Μουσολίνι» και να χαιρετούν ναζιστικά.

Το σχετικό σκηνικό έχει κάνει τον γύρο της Ιταλίας, με τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα της χώρας να αναπαράγουν τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν.

Romano Floriani Mussolini (yes the great-grandson of Benito) scores for Juve Stabia in Serie B & the rest is…bizarre.pic.twitter.com/2pF1cxYgSb