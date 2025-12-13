Διαπραγματεύσεις μεταξύ Μπεσίκτας και Λουγκάνο για τον Παπαδόπουλο

Η Μπεσίκτας έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τη Λουγκάνο για την απόκτηση του Αντώνη Παπαδόπουλου ώστε να ενισχύσει την αμυντική της γραμμή ενόψει της συνέχειας.

Ο Αντώνης Παπαδόπουλος έχει εξελιχθεί σε μία από τις βασικές μονάδες της Λουγκάνο τον τελευταίο 1,5 χρόνο που βρίσκεται στην ομάδα και έχει ανεβάσει αισθητά την αξία του καθώς σε αυτό το διάστημα, μετρά 65 συμμετοχές με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ποιότητα του δεν περνά απαρατήρητη τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ευρώπη, με τον ίδιο να έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και την ελβετική ομάδα να μην δείχνει αρνητική σε περίπτωση πώλησής του.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η Μπεσίκτας έχει μπει δυναμικά στην υπόθεση του και ήδη έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον σύλλογο προκειμένου να κάνει δικό της τον Ελληνογερμανό στόπερ.

Η ίδια πηγή τονίζει ότι ο 26χρονος αμυντικός βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Τούρκων με τους Ραχμάνι και Αγκνταμπού να είναι μετά από εκείνον σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η μεταγραφή.