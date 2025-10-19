Ο Ραφαέλ Λεάο πέτυχε ντοπιέτα και πήρε από το... χεράκι τη Μίλαν για να την οδηγήσει στην ανατροπή επί της Φιορεντίνα (2-1) και να την ανεβάσει στην κορυφή της Serie A.

Όταν ο Ραφαέλ Λεάο είναι καλά, η Μίλαν δεν φοβάται. Και φέτος είναι καλά. Ο Πορτογάλος σταρ το απέδειξε για ακόμη μια φορά, αφού προέταξε την ποιότητά του και με ντοπιέτα οδήγησε τη Μίλαν σε μεγάλη νίκη με ανατροπή απέναντι στη Φιορεντίνα. Έτσι, οι Ροσονέρι έκαναν... άλμα από την 4η θέση και αφήνοντας πίσω τους Ίντερ, Νάπολι και Ρόμα πάτησαν στην κορυφή της Serie A, έναν βαθμό μπροστά από τους διώκτες τους. Σε μπελάδες και εντός της επικίνδυνης ζώνης παραμένουν οι Βιόλα, που ακόμα δεν έχουν νίκη.

Μετά από ένα άσφαιρο πρώτο μέρος, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που τράβηξαν τη σκανδάλη πρώτοι, ανοίγοντας το σκορ με τον Γκόζενς στο 55'. Ο Λεάο πάντως δεν άργησε να απαντήσει και να το... πάρει πάνω του. Στο 63' με πολύ ωραίο μακρινό σουτ ισοφάρισε και στο 86' δικαίωσε την ολοένα και αυξανόμενη πίεση των Ροσονέρι. Ο Χιμένες κέρδισε το πέναλτι και ο Πορτογάλος δεν έκανε λάθος από την άσπρη βούλα για να φέρει τούμπα το ματς και να χαρίσει το πολύτιμο τρίποντο στη Μίλαν.

Νωρίτερα, Αταλάντα και Λάτσιο αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα (0-0) σε ένα Σαββατοκύριακο όπου το κάλτσιο είδε τέσσερις λευκές ισοπαλίες σε οκτώ αναμετρήσεις!