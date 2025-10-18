Με «κληρονομιά» το γρήγορο γκολ του Μπονί από το 6΄η Ίντερ κατάφερε να λυγίσει με 1-0 τη Ρόμα στο «Ολίμπικο» για να πατήσει στην κορυφή της Serie Α, με συγκάτοικους τους Ρωμαίους και τη Νάπολι.

Γνώριζε εκ προοιμίου πως μετά την ήττα της Νάπολι στο Τορίνο ήταν η ευκαιρία της να πατήσει κορυφή. Γνώριζε όμως επίσης πως κάθε αποστολή στο «Ολίμπικο» δεν είναι εύκολη. Ιδίως απέναντι σε μια Ρόμα που με τη σειρά της «βολιδοσκοπούσε» τη μοναξιά στην πρώτη θέση. Ένα γρήγορο γκολ ωστόσο μπορεί να απλοποιήσει ακόμα και τις πιο δύσκολες συνθήκες, όπως συνέβη και στο ραντεβού της κορυφής στη Ρώμη. Με το γκολ του Μπονί να δίνει τη λύση από το 6΄του αγώνα, η Ίντερ υπερασπίστηκε το προβάδισμα μέχρι τέλους και με το 1-0 ανέβηκε στην κορυφή της Serie A, υπερισχύοντας στην τριπλή ισοβαθμία επί των Νάπολι και Ρόμα.

Οι Νερατζούρι ευτύχησαν να προηγηθούν στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία, όταν έπειτα από μπαλιά του Μπαρέλα στην πλάτη της ρωμαϊκής άμυνας, ο Μπονί έφυγε απέναντι από τον Σβιλάρ και τον εκτέλεσε στην κλειστή γωνία για να δώσει το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Στο 13΄η Ρόμα απείλησε με άστοχη προσπάθεια του Κριστάντε, σε ένα ημίχρονο που δεν δεν είχε πολλά ακόμα να προσφέρει. Όπως και στο πρώτο μέρος, έτσι και στο δεύτερο η Ίντερ απείλησε ξανά από νωρίς, αλλά αυτή τη φορά ο Σβιλάρ είχε την προσπάθεια στο σουτ του Ντάμφρις στο 50΄.

Στα λεπτά που ακολούθησαν ωστόσο η Ρόμα γύρισε για τα καλά τον διακόπτη, αλλά έπεσε πάνω στον εξαιρετικό Ζόμερ. Ο Ελβετός τερματοφύλακας μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών στέρησε την ισοφάριση από τους Ντιμπάλα και Ερμόσο σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, ενώ στο 59΄ο Ντόβμπικ αστόχησε με κεφαλιά. Στο 84΄η Ίντερ άγγιξε το 2-0 με σουτ του Μικιταριάν που τράνταξε το δοκάρι, όπως και δυο λεπτά αργότερα όταν η κεφαλιά του Ακάντζι πέρασε ελάχιστα πάνω από την εστία. Στα τελευταία λεπτά η Ρόμα έστησε πολιορκία, δίχως ωστόσο να βρει το γκολ της ισοφάρισης που θα την έστελνε μόνη στην κορυφή της Serie A.

Ρόμα (Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι): Σβιλάρ, Ερμόσο (74΄Μπαλντάνζι), Μαντσίνι, Εντικά (55΄Ζιολκόφσκι), Τσέλικ, Γουέσλεϊ Φράνκα, Κονέ, Κριστάντε, Πελεγκρίνι (55΄Ντόβμπικ), Ζούλε (80΄Φέργκιουσον), Ντιμπάλα (74΄Μπέιλι)

Ίντερ (Κρίστιαν Κίβου): Ζόμερ, Ακάντζι, Ατσέρμπι, Μπαστόνι, Ντάμφρις, Ντιμάρκο (82΄Κάρλος Αουγκούστο), Μπαρέλα (82΄Ζιελίνσκι), Τσαλχάνογλου (62΄Φρατέζι),Μικιταριάν, Λαουτάρο (61΄Εσπόζιτο), Μπονί (69΄Σούσιτς)