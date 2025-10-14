Serie A: «Δύο ιταλικές ομάδες ενδιαφέρονται για τον Νεϊμάρ ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026»

Ο Νεϊμάρ προσφέρθηκε τόσο στην Ίντερ όσο και στη Νάπολι το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η μεταγραφή δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ωστόσο, η ιστορία μπορεί να αναβιώσει τον Ιανουάριο, όταν ο επιθετικός μείνει ελεύθερος, αναφέρουν τα ιταλικά μέσα.

Σύμφωνα με την ιταλική «Gazzetta dello Sport» και τον έγκυρο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Νεϊμάρ προτάθηκε σε Ίντερ και Νάπολι στην αρχή του καλοκαιρινού μεταγραφικού παραθύρου από τον εκπρόσωπό του με τις συζητήσεις να πραγματοποιούνται ήδη από τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Εκείνη την εποχή όμως, οι «νερατζούρι» ήταν επικεντρωμένοι στο φορτωμένο δεύτερο μισό της σεζόν και δεν είχαν αρχίσει να απασχολούνται με τις μεταγραφές. Ο Νεϊμάρ βέβαια θεωρούνταν μια πιθανή ευκαιρία, αλλά τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα τραυματισμών τον απέκλεισαν από υποψήφιο.

Το ίδιο ζήτημα έπεισε και τη Νάπολι να εγκαταλείψει την περίπτωση του Βραζιλιάνου, παρά το γεγονός ότι ο προπονητής Αντόνιο Κόντε ενημερώθηκε για τη διαθεσιμότητα του παίκτη.

Ακριβώς τη στιγμή που το τεχνικό επιτελείο των «παρτενοπέι» αξιολογούσε τον πιθανό ρόλο που θα μπορούσε να είχε Νεϊμάρ στην ομάδα, εκείνος υπέστη έναν ακόμη μυϊκό τραυματισμό που ουσιαστικά έβαλε τέλος σε κάθε άμεση πιθανότητα συμφωνίας.

Το συμβόλαιο του 33χρόνου επιθετικού με τη Σάντος λήγει και επίσημα στις 31 Δεκεμβρίου 2025, επιτρέποντάς του να ενταχθεί σε οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί τον Ιανουάριο δωρεάν, συμπεριλαμβανομένης και της Serie A, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη θέση μη κοινοτικού παίκτη.

Ο Ρομάνο αναφέρει ότι οι σχέσεις μεταξύ του ατζέντη του παίκτη και των δύο ιταλικών συλλόγων παραμένουν «εξαιρετικές» και αναμένεται να προσφερθεί ξανά σε αρκετές ομάδες σε όλη την Ευρώπη κατά τη χειμερινή περίοδο.

Ο Βραζιλιάνος είναι αποφασισμένος να επανέλθει στην κορυφαία του φόρμα τους επόμενους μήνες, με έναν ξεκάθαρο στόχο: να κερδίσει μια κλήση από τον Κάρλο Αντσελότι για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.