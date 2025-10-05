Η Νάπολι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο από την Τζένοα, όμως βρήκε τον τρόπο να τη «λυγίσει» με ανατροπή λίγο πριν το φινάλε και να επιστρέψει στην 1η θέση της Serie A, στην ισοβαθμία με τη Ρόμα.

Δεν προτίθεται να παραδώσει τόσο απλά τα σκήπτρα της η Νάπολι και το αποδεικνύει συνεχίζοντας τον πρωταθλητισμό και φέτος. Η ομάδα του Κόντε άφησε πίσω της την ήττα από τη Μίλαν και έκανε το καθήκον της απέναντι στην Τζένοα στο «Μαραντόνα». Ακόμα κι αν αγχώθηκε, ακόμη κι αν έμεινε πίσω στο σκορ, απάντησε με ανατροπή προς το φινάλε και πήρε το τρίποντο που την ανέβασε ξανά στην κορυφή της Serie A, στην ισοβαθμία με τη Ρόμα.

Οι Παρτενοπέι δεν έκαναν το ξεκίνημα που θα ήθελαν στο ματς και τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα στο 34', όταν ο Εκατόρ άνοιξε το σκορ για τους Γενοβέζους. Η πρωταθλήτρια όμως αύξησε την πίεσή της, προσπάθησε με υπομονή να βρει τη λύση και τη βρήκε. Στο 57ο λεπτό ο Ανγκισά ισοφάρισε και έπειτα ανέλαβε ο Χόιλουντ. Ο Δανός προειδοποίησε με ακυρωθέν γκολ λόγω οφσάιντ και στο 75' «χτύπησε» από κοντά για χαρίσει το πολύ σημαντικό τρίποντο στην ομάδα του.