Με ανατροπή μέσα σε οκτώ λεπτά, η Ρόμα πέρασε από την έδρα της Φιορεντίνα επικρατώντας 2-1 και ανέβηκε στην πρώτη θέση της Serie A με 15 βαθμούς. Φανέλα βασικού πήρε ο Κώστας Τσιμίκας.

Η Ρόμα έφυγε με ένα μεγάλο «διπλό» από τη Φλωρεντία, αφού έκαμψε την αντίσταση της Φιορεντίνα με 2-1 με ανατροπή από το πρώτο μέρος, πιάνοντας την κορυφή στη Serie A με 15 βαθμούς. Χωρίς νίκη οι Βιόλα του Στέφανο Πιόλι που... φλερτάρουν με τη ζώνη του υποβιβασμού. Βασικός ξεκίνησε ο Κώστας Τσιμίκας που αγωνίστηκε για 68 λεπτά.

Ο Κιν έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους στο 14' με ωραίο μακρινό σουτ, αλλά η απάντηση της Ρόμα ήταν άμεση. Στο 22', ο Σουλέ με όμορφο τελείωμα ισοφάρισε, ενώ στο 30' η κεφαλιά του Κριστάντε έφερε το παιχνίδι «τούμπα». Η συνέχεια ανήκε στη Φιορεντίνα που είχε δύο δοκάρια με τον Κιν (37') και τον Πίκολι (74'), αλλά η Ρόμα άντεξε και πήρε τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Άνετη με τεσσάρα η Μπολόνια

Εμφατική νίκη για την Μπολόνια, με τον Μπάμπη Λυκογιάννη να μένει στον πάγκο, απέναντι στην Πίζα την οποία συνέτριψε με 4-0. Οι Ροσομπλού προηγήθηκαν στο 24' με τον Καμπιάγκι και λίγο αργότερα η Πίζα έμεινε με δέκα, όταν ο Τουρέ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Οι φιλοξενούμενοι κατέρρευσαν στη συνέχεια, στο 38' ο Μόρο έκανε το 2-0 και δύο λεπτά ο Ορσολίνι «χτύπησε» στην αντεπίθεση για το 3-0. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 53' ο Όντγκααρντ. Στην 7η θέση η Μπολόνια, τελευταία η Πίζα χωρίς νίκη.

Στο άλλο ματς, Ουντινέζε και Κάλιαρι έμειναν στο 1-1, συνεχίζοντας χέρι-χέρι στη μέση της βαθμολογίας. Ο Μπορέλι έβαλε μπροστά την Κάλιαρι στο 25', αλλά με τον Καμπεσέλε η Ουντινέζε ισοφάρισε στο 58'.