Γιουβέντους – Μίλαν: Η «επανεφεύρεση» των Rossoneri

Ο Λευτέρης Ντανοβασίλης γράφει για την αλλαγή κουλτούρας που έχει φέρει ο Αλέγκρι στη Μίλαν και το ντέρμπι με τη Γιουβέντους.

Τα καλοκαίρια του Μαξ Αλέγκρι ως παιδί πιθανότητα δεν ήταν αυτά που θα περίμενε κανείς. Αντί να παίζει ποδόσφαιρο μέχρι το βράδυ, εκείνος τις περισσότερες μέρες τις περνούσε στο ιπποδρόμιο του Καπρίλι στο Λιβόρνο. Είχε το πλεονέκτημα ότι διέθετε προβολείς. Ο παππούς του ήταν υπεύθυνος για τις πρώτες του επισκέψεις στις ιπποδρομίες, κάτι που παραδόξως θα τον βοηθούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, όταν θα έφτανε η ώρα να προπονήσει. Αφού έμαθε ότι το «κόλπο», για να ξέρεις ποιο άλογο θα τα πάει καλύτερα στη βραδινή κούρσα, είναι να δεις σε τι κατάσταση βρίσκεται το πρωί, κατάλαβε ότι και για τους ποδοσφαιριστές ισχύει «το ίδιο», όπως αποκάλυψε κάποια στιγμή.

«Το ποδόσφαιρο είναι απλό», κάτι το οποίο μας υπενθυμίζει κάθε λίγο. Ο Ιταλός επέστρεψε στον πάγκο της Μίλαν το καλοκαίρι, για να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Να ξεμπλέξει μία πολύπλοκη κατάσταση, που κρατούσε για μήνες. Ήδη με την έλευση του Τάρε ο σύλλογος είχε αρχίσει να δουλεύει πιο ορθολογικά. Και ο Αλέγκρι ήταν προφανής επιλογή για τον τεχνικό διευθυντή σε αυτή τη λογική. Η φιλοσοφία του, άλλωστε, δεν είναι μυστικό: η άμυνα φέρνει τους τίτλους. «Μία μεγάλη ομάδα μπορεί να σκοράρει 80+ γκολ. Αν, όμως, δεχθεί 40, τότε δεν θα κατακτήσει τον τίτλο», έλεγε όσο καθόταν στον πάγκο της Γιουβέντους, της ομάδας που καλείται να αντιμετωπίσει τώρα, βρισκόμενος στην κορυφή της Serie A.

Στους «ροσονέρι», πλέον, δεν υπάρχει τοξικότητα, δεν υπάρχει γκρίνια. Η πρώτη του αποστολή δείχνει να ολοκληρώθηκε έπειτα από μόλις λίγα παιχνίδια: η μιζέρια εξαφανίστηκε. Και να σκεφτεί κανείς ότι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος η Μίλαν ηττήθηκε με 2-1 από την Κρεμονέζε στο San Siro. Η πρώτη συνάντηση «πανικού» οργανώθηκε ουσιαστικά πριν καν ξεκινήσει η σεζόν έπειτα από εκείνο το παιχνίδι. Στις δύο ώρες που κράτησε ο Αλέγκρι ζήτησε περαιτέρω ενίσχυση, όπως και έγινε. Πανικός τελικά δεν υπήρξε και όλα μπήκαν πολύ γρήγορα στη θέση τους.

Τώρα, η Μίλαν ξεκινάει την αγωνιστική από την κορυφή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρυσι τερμάτισε στην 8 η θέση. Ο Αλέγκρι και ο CEO Φουρλάνι το καλοκαίρι στην παρουσίαση του πρώτου ήταν ξεκάθαροι ότι δεν «χρειάζεται κάποια επανάσταση». Είναι αυτό κάτι που μπορεί να ισχύσει για μία ομάδα, που σε σχέση με πέρυσι έχει ίδιους μόνο 9 από τους 27 παίκτες στο ρόστερ; Μάλλον ναι.

Μία ομάδα που πέρυσι είχε την 7 η καλύτερη άμυνα και πριν δύο χρόνια την 11 η καλύτερη στο πρωτάθλημα χρειαζόταν κάποιον να πιστέψει ότι μπορεί να δώσει τη λύση. «Τα 20 τελευταία χρόνια μόνο μία φορά ομάδα μου δεν είχε την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Όλοι μας οι αμυντικοί έχουν περιθώριο βελτίωσης και είμαι ευχαριστημένος με αυτό», τόνιζε ο Αλέγκρι, όταν ανέλαβε και επίσημα.

Αυτή η «επανάσταση» τελικά αποδείχθηκε απλώς μία «επανεφεύρεση» προσώπων, που έδειχναν να μην έχουν μέλλον στο Milanello. Όπως ο Σάλεμακερς ή ο Πούλισιτς, ο οποίος απλά άλλαξε θέση και έχει εντυπωσιάσει. Και δουλειάς στις λεπτομέρειες. «Έχουμε σταματήσει να κυνηγάμε την μπάλα από εδώ και από εκεί», θα πει με ειλικρίνεια ο Τομόρι, που αποκάλυψε ότι υπάρχει επιτέλους ξεκάθαρη αμυντική δομή με διακριτούς ρόλους. Τόσο μεγάλη είναι ήδη η διαφορά, που η Μίλαν έχει δεχθεί φέτος τις λιγότερες τελικές προσπάθειες στην κατηγορία: μόλις 45 σε 5 αγωνιστικές, με τις 16 από αυτές να είναι εντός εστίας (3 η κορυφαία επίδοση).

02:23 - Alexis Saelemaekers' goal at 02:23 is the fastest #Milan scored in #SerieA since Theo Hernández's goal vs Venezia on September 14th, 2024 (01:29); against Napoli, it's the fastest since Pippo Inzaghi's goal on October 28th, 2009 (2'). Lightning.#MilanNapoli September 28, 2025

Η νίκη επί της Νάπολι την προηγούμενη αγωνιστική ήρθε παρά την αποβολή του Εστουπινάν στο 57’. Η Μίλαν ήταν εξαιρετική στο πρώτο ημίχρονο και ομάδα με τη σφραγίδα Αλέγκρι στο δεύτερο, όπου τα xG ήταν κοντά στο απόλυτο μηδέν. «Θέλουμε ακόμα 64 βαθμούς, για να προκριθούμε στο Champions League», απάντησε ο Ιταλός τεχνικός, όταν ρωτήθηκε για τις πιθανότητες τίτλου της ομάδας του. Η επιλογή της διοίκησης να αλλάξει ολόκληρη η κουλτούρα στον σύλλογο μετά τις αποτυχημένες επιλογές των τελευταίων μηνών έφερε, εκτός από τον Αλέγκρι, και τον Μόντριτς στο Μιλάνο.

Ο Κροάτης, μαζί με τον Ραμπιό, που ο προπονητής ξέρει καλά από την κοινή τους θητεία στη Γιουβέντους, έχουν αλλάξει την εικόνα όχι μόνο της μεσαίας γραμμής, αλλά και της αμυντικής. Παρότι ο Κροάτης είναι πρώτος σε πολλές στατιστικές κατηγορίες στη Serie A, για τον Αλέγκρι αυτά τα νούμερα δεν έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. «Πάντα λέω στους βοηθούς μου να κοιτάζουν πώς οι παίκτες κινούν τα πόδια τους και όχι μόνο τα στοιχεία στον υπολογιστή», αποκαλύπτει και προτιμά τα απλά πράγματα: μπορεί να διδάξει τα πάντα για την άμυνα, όμως για την επίθεση ποντάρει στο ατομικό ταλέντο των παικτών του. Δεν είναι από τους προπονητές που θέλουν να ελέγχουν τα πάντα.

1 - Luka #Modric in the first 5 matchdays of Serie A in 2025/26:



1st - Passes successful (300)

1st - Passes successful in opp half (169)

1st - Line-Breaking Passes (46)

1st - Possession won (31)

1st - Interceptions (10)



Rector. pic.twitter.com/yvdzUWD0Jh September 29, 2025

Έχουν περάσει 14 χρόνια από το τελευταίο του πρωτάθλημα με τη Μίλαν, πριν κατακτήσει άλλα 5 με τη Γιουβέντους. Οι Μιλανέζοι πηγαίνουν στο ντέρμπι, έχοντας πετύχει 4 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, κάτι που για τελευταία φορά είχαν κάνει με τον Πιόλι στον πάγκο τον Απρίλιο του 2024. Στην πιο πρόσφατη επίσκεψή τους στο Juventus Stadium τον περασμένο Ιανουάριο οι «ροσονέρι» ηττήθηκαν με 2-0, βλέποντας το αήττητο σερί στις 4 προηγούμενες επισκέψεις τους εκεί να φτάνει στο τέλος του. Η σταθερότητα που δείχνουν φέτος, όμως, φέρνει μεγάλη αισιοδοξία. Ένα στοιχείο που λείπει από τους γηπεδούχους, οι οποίοι θα είναι και πιο κουρασμένοι μετά το παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League.

Για όλη τη δουλειά που έχει κάνει ο Τούντορ τους τελευταίους μήνες, η ομάδα του συνεχίζει να έχει μεγάλα κενά κατά τη διάρκεια των αγώνων. Είναι ένα «παράδοξο», όπως το χαρακτήρισε η Gazzetta dello Sport, καθώς κανένας δεν μπορεί να βρει την εξήγηση και να εντοπίσει που ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Ο Κροάτης τεχνικός έχει πει πολλές φορές ότι όταν οι παίκτες του δεν παίζουν στο μέγιστο της έντασης, τότε έρχονται προβλήματα.

Όταν ανέλαβε πέρυσι φάνηκε αμέσως η αλλαγή έντασης. Το πρέσινγκ ήταν ανελέητο. Η περίφημη φράση του Κλαούντιο Ρανιέρι, που έκανε απίθανη σεζόν με τη Ρόμα, περί «schiacciato» τα λέει όλα. Η ομάδα του είχε διαλυθεί από το πρέσινγκ και την ένταση της Γιουβέντους. Φέτος, όμως, αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό και μόνο ανά διαστήματα.

Ο Κροάτης δεν δείχνει να θέλει να αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με τη φιλοσοφία του και την ιδέα, που είχε όταν ανανέωνε το συμβόλαιό του. Το ρόστερ διαθέτει 3 εξαιρετικούς επιθετικούς, όμως ο Τούντορ έχει θέση στην ενδεκάδα μόνο για έναν εκ των Βλάχοβιτς, Ντέιβιντ και Οπεντά. Δεν πρόκειται να αλλάξει σύστημα, όπως αναγκάζεται να επαναλαμβάνει, και συνεχίζει ένα άτυπο rotation, που τελικά φέρνει τα περισσότερα γκολ από τον πάγκο. «No Yildiz, no party», έγραφε η Republicca για τον παίκτη που έχει αυτή τη στιγμή τον πιο «βαρύ» ρόλο επιθετικά στη Vecchia Signora και αναμένεται να είναι από τους παίκτες που θα κάνουν και πάλι τη διαφορά στο ντέρμπι. Η μόνη «σταθερά» για τους «μπιανκονέρι» από τη μέση και μπροστά.

Η Γιουβέντους, πάντως, τα πηγαίνει εξίσου καλά με την προσεχή της αντίπαλο αμυντικά, καθώς έχει δεχθεί μόλις 13 τελικές προσπάθειες εντός εστίας. Έχει κρατήσει, μάλιστα, το μηδέν και στα 4 τελευταία ματς κόντρα στη Μίλαν για το πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η κορυφαία της στην ιστορία του ζευγαριού. Ο τελευταίος σκόρερ για τους «ροσονέρι» στο ντέρμπι ήταν ο Ολιβιέ Ζιρού τον Μάιο του 2023. Επίσης, μόνο σε ένα από τα έξι προηγούμενα μεταξύ τους ματς κατάφεραν να βρουν δίχτυα και οι δύο ομάδες (1-1 τον Σεπτέμβριο του 2021).

Αυτό δείχνει ότι και το φετινό ντέρμπι θα κριθεί στο λάθος, στην παραμικρή στιγμή έλλειψης συγκέντρωσης, στην απλότητα. Το 2021, αφού η Γιουβέντους είχε κατακτήσει τον τίτλο και την τελευταία αγωνιστική ξεπέρασε τη Νάπολι στη βαθμολογία, για να τερματίσει 4 η (και να παίξει στο Champions League), εμφανίστηκε μία φωτογραφία της Μινεσότα στα social media των «μπιανκονέρι».

Αφορούσε μία ιστορία του Αλέγκρι από εκείνον τον ιππόδρομο στα παιδικά του χρόνια: ένα μεγάλο αουτσάιντερ με το όνομα «Μινεσότα», στο οποίο είχε ποντάρει και κέρδισε κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Όταν είπε στον φίλο του που θα ποντάρει, εκείνος του απάντησε ότι είναι πιο πιθανό να γίνει προπονητής, παρά να κερδίσει το άλογο που επέλεξε… Τελικά, έγιναν και τα δύο. Και τώρα η ομάδα του ταξιδεύει στο Τορίνο, όπου σε καμία περίπτωση δεν είναι το μεγάλο αουτσάιντερ. Όχι μόνο για το ντέρμπι, αλλά και για το Scudetto.

