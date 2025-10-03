Η Σασουόλο πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 1-0 στην έδρα της Βερόνα και απομακρύνθηκε από νωρίς από την επικίνδυνη ζώνη της Serie A.

Απόδραση για τη Σασουόλο, η οποία επιβλήθηκε με 1-0 επί της Βερόνα και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη της Serie A. Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο μέρος, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της νίκης με τον Πιναμόντι. Στο 70΄ο ποδοσφαιριστής της Σασουόλο έστησε τη μπάλα στο σημείο του πέναλτι, δεν κατάφερε να σκοράρει, όμως στην επαναφορά βρήκε δίχτυα και χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του που εκτοξεύτηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας.