Βερόνα - Σασουόλο 0-1: Μεγάλο «διπλό» εκτόξευσης
Απόδραση για τη Σασουόλο, η οποία επιβλήθηκε με 1-0 επί της Βερόνα και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη της Serie A. Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο μέρος, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της νίκης με τον Πιναμόντι. Στο 70΄ο ποδοσφαιριστής της Σασουόλο έστησε τη μπάλα στο σημείο του πέναλτι, δεν κατάφερε να σκοράρει, όμως στην επαναφορά βρήκε δίχτυα και χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του που εκτοξεύτηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας.
