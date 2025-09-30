Δεν... μάσησε ο Μπερναρντέσκι: «Αν ήμουν ομοφυλόφιλος, θα ήμουν περήφανος»

Ο Φεντερίκο Μπερναρντέσκι χρησιμοποίησε ιδανικά το βήμα του, βγάζοντας το καπέλο του στους ομοφυλόφιλους που βρήκαν τη δύναμη να κάνουν coming out.

Αυτά καλό είναι να γίνονται. Ο Φεντερίκο Μπερναρντέσκι πάντα τραβούσε τα βλέμματα με το εκκεντρικό του στυλ μέσα και έξω από το χορτάρι. Πολλές φορές δε, άκουσε τα... μύρια όσα για τα μαλλιά του και τα ρούχα του, όμως παραχωρώντας συνέντευξη στην Ιταλία έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και χρησιμοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το βήμα που του δίνει η δημοφιλία του.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός της Μπολόνια δεν δίστασε να θίξει τα ταμπού γύρω από την ομοφυλοφιλία και το ποδόσφαιρο. «Αν μου αρέσει μια φούστα, τη φοράω. Ξέρετε πόσες φορές ο κόσμος μου έχει ότι είμαι ομοφυλόφιλος; Κι αν ήμουν; Υπάρχει πρόβλημα με αυτό; Τι θέμα υπάρχει; Θα ήμουν περήφανος. Συγχαρητήρια και σεβασμό σε αυτούς που έχουν κάνει coming out (σ.σ έχουν μιλήσει για τη σεξουαλικότητά τους)», είπε αρχικά ο Μπερναρντέσκι και συνέχισε λέγοντας:

«Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι σε αυτόν τον πλανήτη ο καθένας πρέπει να είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Και πάντα πρέπει να αναρωτιόμαστε: Είναι η γνώμη των άλλων τόσο σημαντική στις ζωές μας; Γιατί αν πληγώσω την κόρη ή τη σύντροφό μου, αυτό, ναι, είναι πρόβλημα. Αλλά το τι λέει ο κόσμος δεν είναι και δεν θα πρέπει να είναι πρόβλημα».