Ρόμα - Βερόνα 2-0: Με φόρα οι Τζαλορόσι έπιασαν τη Νάπολι
Με φόρα από το ιδανικό της ξεκίνημα στο Europa League, η Ρόμα ξεπέρασε και το εμπόδιο της Βερόνα, επικράτησε στο «Ολίμπικο» με 2-0 και «σκαρφάλωσε» στην 2η θέση της Serie A ισοβαθμώντας με τη Νάπολι στους 12 βαθμούς.
Η ομάδα του Γκασπερίνι πήρε από νωρίς το προβάδισμα με τον Ντόβμπικ. Ο Ουκρανός στο 7ο λεπτό με άψογη κεφαλιά έκανε το 1-0 από κοντά. Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και παραλίγο να φέρουν το ματς στα ίσα, αλλά η προσπάθεια του Όρμπαν σταμάτησε στο δοκάρι του Σβίλαρ. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ρόμα ήλεγξε το παιχνίδι και βρήκε δεύτερο γκολ με τον Σουλέ στο 79'. Ο Κώστας Τσιμίκας πέρασε στον αγώνα στο 59' αντικαθιστώντας τον Ανχελίνο.
Στα άλλα ματς, Φιορεντίνα και Πίζα «κόλλησαν» στο 0-0, με τους Βιόλα να μένουν μακριά από τη νίκη για πέμπτη σερί αγωνιστική. Μεγάλη νίκη πήρε η Σασουόλο απέναντι στην Ουντινέζε με 3-1.
