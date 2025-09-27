Γκασπερίνι για Τσιμίκα: «Έδειξε ετοιμότητα στο ματς με τη Νις, θα μας φανεί πολύ χρήσιμος»

Ικανοποίηση από την απόδοση του Κώστα Τσιμίκα έδειξε ο Γκασπερίνι στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με τη Βερόνα.

Η Ρόμα πατάει... γκάζι μετά το μεγάλο διπλό στη Γαλλία απέναντι στη Νις (1-2) και τη νίκη στο ντέρμπι με τη Λάτσιο (1-0), η ομάδα του Γκασπερίνι επιστρέφει στο «Ολίμπικο» με ανεβασμένη ψυχολογία και τον κόσμο στο πλευρό της. Την Κυριακή (28/9, 16:00) οι «τζιαλορόσι» υποδέχονται τη Βερόνα και ψάχνουν ακόμη ένα τρίποντο που μπορεί να τους φέρει μέχρι και στην πρώτη τετράδα της Serie A.

Ο τεχνικός των Ρωμαίων, στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι κόντρα στη Βερόνα, αναφέρθηκε στον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος διεκδικεί θέση στην αριστερή πλευρά μαζί με τον Ανχελίνιο. Ο Έλληνας μπακ άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις με τη φανέλα της Ρόμα, «σερβίτοντας» μια ασίστ απέναντι στη Νις. Ο Γκασπερίνι μίλησε με καλά λόγια για τον Τσιμίκα, δείχνοντας ότι υπολογίζει και στους δύο παίκτες και κρατά ανοιχτές όλες τις επιλογές του.

«Ο Ανχελίνιο είναι καλός παίκτης και δεν αποτελεί πρόβλημα. Ο Τσιμίκας έδειξε ετοιμότητα αμέσως στο ματς με τη Νις και θα μας φανεί πολύ χρήσιμος. Δεν μπορούμε να «κάψουμε» τον Ανχελίνιο. Θα παίζουν ανάλογα με τα ματς»ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός.

Ενώ ο Γκασπερίνι σχολίασε επίσης τις τέσσερις νίκες σε πέντε αγώνες: «Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη εκκίνηση της καριέρας μου, δεν ασχολούμαι πολύ με τις στατιστικές. Έχω ζήσει πολλά πρωταθλήματα και είχα καλές και λιγότερο καλές εκκινήσεις. Σίγουρα όμως αυτή είναι μια καλή αρχή όσον αφορά τα αποτελέσματα. Το σημαντικότερο για μένα στην αρχή της σεζόν είναι να βλέπω την ομάδα να εξελίσσεται, κάθε παιχνίδι να προσθέτει κάτι παραπάνω, περισσότερη σιγουριά και αξιόπιστους παίκτες. Πριν θερίσεις, πρέπει να σπείρεις. Χαιρόμαστε για τα αποτελέσματα, μας δίνουν ώθηση, αλλά πρέπει να κοιτάζουμε μπροστά. Στόχος είναι η ομάδα να παίζει καλύτερα, πιο σταθερά και με περισσότερη αυτοπεποίθηση, εντάσσοντας παράλληλα κι άλλους παίκτες στο σύνολο».