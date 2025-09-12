Τσιμίκας: Πρώτη προπόνηση με τη φανέλα της Ρόμα
Ο Κώστας Τσιμίκας ετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του, στα γήπεδα της Serie A. Ο 29χρονος μπακ έγινε... Ρωμαίος πριν από μερικές ημέρες, με την Ρόμα να ανακοινώνει την απόκτησή του από τη Λίβερπουλ υπό τη μορφή δανεισμού για την τρέχουσα σεζόν.
Μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική Ελλάδας για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ο Τσιμίκας επέστρεψε στη νέα του βάση, στη Ρώμη, όπου πραγματοποίησε και την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης της Ρόμα.
Ο ιταλικός σύλλογος δημοσίευσε φωτογραφίες με τον Έλληνα διεθνή από την προπόνηση της ομάδας ενόψει της αναμέτρησης με την Τορίνο την ερχόμενη Κυριακή (14/9) για την Serie A, ματς στο οποίο ο Τσιμίκας θα μπορούσε να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ρόμα.
Kostas 👋🇬🇷#ASRoma pic.twitter.com/Elmv9o7Ary— AS Roma (@OfficialASRoma) September 12, 2025
