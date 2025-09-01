Ο Αντριέν Ραμπιό βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, υπογράφοντας με τη Μίλαν του Αλέγκρι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Κάτοικος Μιλάνου ετοιμάζεται να γίνει ο Αντριέν Ραμπιό. Ο Γάλλος μέσος θα περάσει σήμερα Δευτέρα (1/9) από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τη Μίλαν. Η Μαρσέιγ αποδέχθηκε την πρόταση των Ροσονέρι για 10 εκατ. ευρώ (μαζί με τα μπόνους), δίνοντας το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της μεταξύ τους συμφωνίας.

Ο Ραμπιό στη Μίλαν θα συνεργαστεί ξανά με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, τον οποίο είχε συναντήσει και στη Γιουβέντους. Ο Ιταλός τεχνικός, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport πίεσε έντονα για την απόκτησή του, μετά την ήττα της ομάδας στην πρεμιέρα της Serie A, ζητώντας άμεσα ενίσχυση για τη μεσαία γραμμή του.

Το διαζύγιο του 29χρονου χαφ με τη Μαρσέιγ είχε ουσιαστικά προδιαγραφεί εδώ και καιρό. Θυμίζουμε ότι ο Ραμπιό είχε τιμωρηθεί και τέθηκε εκτός ομάδας μετά από το ξύλο στα αποδυτήρια με τον Ρόου. Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερη έκταση όταν η μητέρα και μάνατζέρ του, επιτέθηκε δημόσια στον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι και τη διοίκηση του συλλόγου, γεγονός που έκανε την αποχώρησή του αναπόφευκτη.

Στη Μίλαν, ο Ραμπιό θα υπογράψει ένα από τα υψηλότερα συμβόλαια της ομάδας, με καθαρές απολαβές που ξεπερνούν τα 5,5 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό που αναμένεται να ξεπεράσει αυτό του Λεάο στη μισθολογική κλίμακα.