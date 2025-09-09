Τορίνο: Χάλασε μεταγραφή παίκτη της επειδή... έγραψε λάθος email
Σίγουρα δεν είναι λίγες οι φορές που μεταγραφές χάλασαν ή ολοκληρώθηκαν κάτω από παράξενες συνθήκες. Αυτή τη φορά όμως η μη ολοκλήρωση της μεταγραφής πήρε ασυνήθιστη τροπή. Η Χετάφε τα είχε βρει σε όλα με την Τορίνο για την αγορά του Σάμπα Σαζόνοφ ωστόσο το deal δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Η αγορά του Γεωργιανού από τους Ισπανούς δεν ολοκληρώθηκε, όχι λόγω κάποιας προθεσμίας ή νομικού πλαισίου, αλλά εξαιτίας ενός προβλήματος που δημιούργησε η Τορίνο, η οποία κατά την διάρκεια αποστολής επίσημων εγγράφων, έγραψε λάθος email(!).
Την αποκάλυψη την έκανε ο πατέρας αλλά και ατζέντης του παίκτη δηλώνοντας αναλυτικά : «Ο μόνος λόγος που η μεταγραφή στη Χετάφε δεν έγινε ήταν γιατί η Τορίνο έγραψε λανθασμένα το email με τα έγγραφα. Υπέβαλαν την προσφορά και υπήρξε πλήρης συμφωνία».
🚨🔵 Andrea Sazonov, padre de Saba, a @ToroGoal: “La única razón por la que se cayó su salida al Getafe fue porque el Torino puso mal la dirección de email. La pusieron ellos. Yo llevé la oferta de los españoles y había acuerdo en todo”. pic.twitter.com/d8Q19OFqzg— Sp_ | Getafe (@Sp_Getafe) September 8, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.