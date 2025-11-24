Η Κόμο συνεχίζει τα ευρωπαϊκά όνειρα μετά την πεντάρα της επί της Τορίνο (5-1). Δραματική ισοπαλία με... buzzer beater πήρε κόντρα στην Πίζα η Σασουόλο (2-2).

Η Κόμο επέστρεψε στις νίκες και το έκανε εμφατικά, δίνοντας συνέχεια στα ευρωπαϊκά της όνειρα. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας διέλυσε με ξεγυρισμένη πεντάρα την Τορίνο εκτό έδρας και σκαρφάλωσε στην 6η θέση της Serie A. Χρόνο συμμετοχής πήρε ξανά ο Τάσος Δουβίκας που στο 75' αντικατέστησε τον Μοράτα.

Ο Αντάι άνοιξε το σκορ στο 36', αλλά η Τορίνο ισοφάρισε με πέναλτι του Βλάσιτς στην εκπνοή του πρώτου μέρους. Ο Ολλανδός επιθετικός πάντως έβαλε ξανά μπροστά την ομάδα του στο 52' και έκτοτε οι φιλοξενούμενοι... χάθηκαν στον ορίζοντα, χάρη στα γκολ των Ραμόν (71'), Παζ (76') και Μπατούρινα (56'), που επίσης έβαλαν το λιθαράκι τους στον θρίαμβο.

Λίγο αργότερα, η Πίζα έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει σημαντική ανάσα, αφού προηγήθηκε δις στην έδρα της Σασουόλο, αλλά δεν μπόρεσε να φύγει από αυτή με το τρίποντο (2-2). Έτσι, έμεινε στο -2 από την επικίνδυνη ζώνη.

Ο Ενζολά έβαλε τους φιλοξενούμενους μπροστά στο σκορ μόλις στο 4' και ο Μάτιτς απάντησε δύο λεπτά μετά. Η Πίζα πίστεψε πως πήρε τη νίκη με τον Μάιστερ στο 81' αλλά η Σασουόλο βρήκε νέα απάντηση με τον Τόρστβεντ στην τελευταία φάση του ματς.