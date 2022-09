Η Χετάφε ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τη Μαρσέιγ για τον δανεισμό του Τζόρνταν Αμαβί, ο οποίος είχε φτάσει κοντά στον Ολυμπιακό.

Στη La Liga θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος της σεζόν ο Τζόρνταν Αμαβί. Η Χετάφε ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τη Μαρσέιγ για τον δανεισμό του Γάλλου αριστερού μπακ, όμως η ισπανική ομάδα δεν μπόρεσε να ορίσει και κάποια ρήτρα για την αγορά του ποδοσφαιριστή το επόμενο καλοκαίρι.

Θυμίζουμε πως ο Αμαβί είχε φτάσει πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, όμως η συμφωνία δεν προχώρησε λόγω των απαιτήσεων των εκπροσώπων του.

📝 𝐃𝐄𝐀𝐋 𝐃𝐎𝐍𝐄: Getafe have signed Jordan Amavi from Marseille on a season-long loan.



(Source: @GetafeCF) pic.twitter.com/Rs0s5fbePS