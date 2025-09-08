Η Νάπολι θα μείνει χωρίς τον Ρομέλου Λουκάκου για μεγαλύτερο διάστημα από το αναμενόμενο, καθώς ο Βέλγος στράικερ δεν αναμένεται να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους πριν τον Δεκέμβριο.

Άσχημα νέα για τη Νάπολι, καθώς ο Ρομέλου Λουκάκου θα μείνει εκτός μέχρι τον Δεκέμβριο, μετά τον μυϊκό τραυματισμό που υπέστη σε φιλικό με τον Ολυμπιακό τον Αύγουστο. Παρά τις ελπίδες να επιστρέψει για το ματς με την Αταλάντα στις 22 Νοεμβρίου, οι τελευταίες εξετάσεις στο Βέλγιο άλλαξαν τα σχέδια.

Η απουσία του Βέλγου φορ αφήνει μεγάλο κενό στην επίθεση, ειδικά μετά την περσινή του χρονιά με 14 γκολ και 11 ασίστ. Για να καλύψει το κενό αυτό, η Νάπολι έφερε τον Ράσμους Χόιλουντ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μέχρι να επιστρέψει ο Λουκάκου.