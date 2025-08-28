Τζέιμι Βάρντι: «Μια ανάσα» από την Κρεμονέζε
Αν και βρισκόμαστε στο φινάλε των καλοκαιρινών μεταγραφών, το όνομα του Τζέιμι Βάρντι παραμένει στη λίστα των free agents, με αρκετούς συλλόγους να έχουν προσεγγίσει τον θρύλο της Λέστερ.
Ωστόσο, φαίνεται πως ο Άγγλος στράικερ οδεύει προς Ιταλία μεριά, για λογαριασμό της Κρεμονέζε. Όπως αποκάλυψε ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ένας από τους κορυφαίους ιταλούς δημοσιογράφους, η ομάδα της Serie A είναι πράγματι «μια ανάσα» από το να κάνει δικό της τον 38χρονο στράικερ. Οι συζητήσεις των δυο πλευρών είναι σε προχωρημένο επίπεδο, ο Βάρντι παρουσιάζεται θετικός στο ενδεχόμενο της ομάδας από τη Λομβαρδία και όλα δείχνουν... deal.
Ένα deal που σίγουρα γίνεται πιο εύκολο χάρη στο γεγονός πως ο Βάρντι έχει μείνει ελεύθερος από την αγγλική ομάδα, άρα δεν χρειάζονται χρήματα για την απόκτηση, παρά μόνο το συμβόλαιό του.
Vardy-@USCremonese, trattativa alle battute finali: le parti stanno ultimando gli accordi per avere il via libera definitivo @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 28, 2025
