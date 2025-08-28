Το ιταλικό κλαμπ είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Άγγλο στράικερ, έτσι ώστε να καταφέρει να τον πάρει στη Serie A και τη Λομβαρδία.

Αν και βρισκόμαστε στο φινάλε των καλοκαιρινών μεταγραφών, το όνομα του Τζέιμι Βάρντι παραμένει στη λίστα των free agents, με αρκετούς συλλόγους να έχουν προσεγγίσει τον θρύλο της Λέστερ.

Ωστόσο, φαίνεται πως ο Άγγλος στράικερ οδεύει προς Ιταλία μεριά, για λογαριασμό της Κρεμονέζε. Όπως αποκάλυψε ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ένας από τους κορυφαίους ιταλούς δημοσιογράφους, η ομάδα της Serie A είναι πράγματι «μια ανάσα» από το να κάνει δικό της τον 38χρονο στράικερ. Οι συζητήσεις των δυο πλευρών είναι σε προχωρημένο επίπεδο, ο Βάρντι παρουσιάζεται θετικός στο ενδεχόμενο της ομάδας από τη Λομβαρδία και όλα δείχνουν... deal.

Ένα deal που σίγουρα γίνεται πιο εύκολο χάρη στο γεγονός πως ο Βάρντι έχει μείνει ελεύθερος από την αγγλική ομάδα, άρα δεν χρειάζονται χρήματα για την απόκτηση, παρά μόνο το συμβόλαιό του.