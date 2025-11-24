Ο Τζέιμι Βάρντι προώθησε με τον δικό του τρόπο την καμπάνια της Serie A για τη βία κατά των γυναικών.

Ο Τζέιμι Βάρντι επέλεξε ένα ιδιαίτερο τρόπο για να δείξει τη στήριξή του στην καμπάνια κατά της έμφυλης βίας της Serie A, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Κρεμονέζε με τη Ρόμα (1-3).

Ο Άγγλος επιθετικός φορούσε σε όλη τη διάρκεια του ματς μία φανέλα στην οποία αναγραφόταν το παρατσούκλι της γυναίκας του, Ρεμπέκα, στη θέση του δικού του ονόματος.

Τι είναι η καμπάνια «Un Rosso Alla Violenza»

Η ενέργεια του θρύλου της Λέστερ εντάσσεται στο πλαίσιο της καμπάνιας #UnRossoAllaViolenza («Ένα Κόκκινο κατά της Βίας»), που προωθεί η Serie A εδώ και εννέα χρόνια με στόχο την ευαισθητοποίηση για τη σωματική και ψυχολογική βία κατά των γυναικών.

Οι παίκτες μπορούν να φορούν το όνομα μιας γυναίκας που είναι ιδιαίτερα σημαντική για εκείνους, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Την ίδια ημέρα, κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι αρχηγοί της εκτάστοτε ομάδας φορούν και ειδικά περιβραχιόνια, ενώ οι πίνακες των αλλαγών στο γήπεδο διακοσμούνται με τα αυτοκόλλητα της καμπάνιας.Η πιο χαρακτηριστική κίνηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι το κόκκινο σημάδι το οποίο βάφουν οι παίκτες του ιταλικού πρωταθλήματος στο πρόσωπό τους.

Πέραν της ατομικής πρωτοβουλίας του κάθε παίκτη, η Serie A παρουσίασε μια λίστα στατιστικών για το θέμα της έμφυλης βίας που προκαλούν σοκ.

Σύμφωνα με την ISTAT, WeWorld και το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας για το 2024/25, περίπου επτά εκατομμύρια γυναίκες, δηλαδή μία στις τρεις, έχουν υποστεί κάποια μορφή παρενόχλησης ή βίας στη ζωή τους. Οι πιο σοβαρές μορφές βίας προέρχονται κυρίως από συντρόφους τους, πρώην συντρόφους ή στενούς συγγενείς και φίλους τους.