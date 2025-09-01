Παίκτης της Γιουβέντους με κάθε επισημότητα είναι από σήμερα το πρωί ο Κοσοβάρος επιθετικός, Έντον Ζεγκρόβα.

Κατέφθασε σήμερα το πρωί (01/09) στο αεροδρόμιο του Τορίνο ο Έντον Ζεγκρόβα για να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Γιουβέντους.

Ο 26χρόνος επιθετικός είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της «Γηραιάς κυρίας» και σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο η μεταγραφή του παίκτη από τη Λιλ κόστισε γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ζεγκρόβα ξεκίνησε τη καριέρα του στο Βέλγιο για λογαριασμό της Γκενκ και μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τη Βασιλεία, υπέγραψε το 2022 στη Λιλ. Στα τρεισήμισι χρόνια παραμονής στο γαλλικό σύλλογο ο νεαρός εξτρέμ σκόραρε 26 γκολ μοιράζοντας παράλληλα και 18 ασιστ σε 108 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.