Κάτοικος Τορίνο θα συνεχίσει να είναι ο Βλάχοβιτς, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία είναι πολύ κοντά στην επέκταση του συμβολαίου του με τη Γιουβέντους.

Όλα δείχνουν πως το μέλλον του Ντούσαν Βλάχοβιτς θα οριστικοποιηθεί σύντονα, με την ανανέωση του συμβολαίου του με τη Γιουβέντους να έχει μπει στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ιταλία πριν από το πάσχα αναμένεται να γίνει μια συνάντηση μεταξύ του πατέρα του Σέρβου επιθετικού και του CEO των Μπιανκονέρι, έχοντας αμφότεροι στόχο την επέκταση του συμβολαίου πριν από το καλοκαίρι.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η La Gazzetta dello Sport, το κλίμα έχει αλλάξει τις τελευταίες εβδομάδες. Αφού ο Σέρβος επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο μετά από 112 ημέρες, ως αλλαγή στον αγώνα εναντίον της Σασσουόλο (1-1). Τόσο ο παίκτης όσο και ο σύλλογος έχουν την επιθυμία τους να συνεχίσουν μαζί, με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, να θέλει διακαώς να κρατήσει στην Κυριά του Τορίνο τον 26χρονο φορ.

Όσον αφορά τον μισθό του που αγγίζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ είναι σαφές πως δεν είναι υπαρκτό σενάριο να παραμείνει εκεί. Η Γιουβέντους επεξεργάζεται μια συμφωνία που θα συνεπάγεται μείωση κατά περίπου 40-50%, η οποία θα αντισταθμιστεί από μπόνους υπογραφής. Το πιο πιθανό σενάριο είναι μια παράταση ενός έως δύο ετών, με τη έως δηλαδή το 2027 ή το 2028, με μισθό 6-7 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν.

Να θυμίσουμε πως ο Βλάχοβιτς έχει σκοράρει 64 γκολ σε 163 εμφανίσεις από τότε που ήρθε από τη Φιορεντίνα τον Ιανουάριο του 2022.