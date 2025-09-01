Η Γιουβέντους κινήθηκε και ενισχύεται στην επίθεση με μια μεταγραφή που μπορεί να αποδειχθεί χρυσάφι. Οι «μπιανκονέρι» έφτασαν σε συμφωνία με τη Λειψία και φέρνουν στο Τορίνο τον Λοΐκ Οπεντά.

Σε μια σπουδαία κίνηση για την ενίσχυση της επίθεσής της προχώρησε η Γιουβέντους, που έφερε στο Τορίνο τον Λοΐκ Οπεντά. Οι «μπιανκονέρι» κινήθηκαν γρήγορα μετά το οριστικό «ναυάγιο» με τον Κόλο Μουανί και κατέληξαν στον 25χρονο Βέλγο φορ της Λειψίας, ο οποίος αναμένεται σήμερα το μεσημέρι (1/9) στις 12:30 για τις ιατρικές εξετάσεις στο J|Medical.

Η συμφωνία προβλέπει δανεισμό με δικαίωμα αγοράς. Το ποσό της ρήτρας φτάνει τα 40 εκατ. ευρώ, όσα δηλαδή είχε δώσει η Λειψία το 2023 για να τον αποκτήσει από τη Λανς.

Για τον Οπεντά, που υπέγραψε συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 4 εκατ. ευρώ, η ευκαιρία στη Serie A έρχεται την κατάλληλη στιγμή, με τη Γιουβέντους να αναζητά έναν γρήγορο, αποτελεσματικό και ευέλικτο επιθετικό για να πλαισιώσει τη γραμμή κρούσης του Ίγκορ Τούντορ.



Μέτρησε 41 γκολ και 18 ασίστ σε 93 εμφανίσεις με τους Γερμανούς και δείχνει πως μπορεί να δώσει άμεσες λύσεις στην επίθεση της Γιούβε και έχει περάσει από ομάδες όπως η Φίτεσε, η Μπριζ και η Λανς.



