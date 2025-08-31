Η κεφαλιά του Βλάχοβιτς έκρινε την αναμέτρηση στη Γένοβα, με τη Γιουβέντους να επικρατεί 1-0 της Τζένοα και να μένει στην κορυφή.

Η Γιουβέντους πήρε ένα σημαντικό τρίποντο στο «Λουίτζι Φεράρις», επικρατώντας 1-0 της Τζένοα χάρη σε μια υπέροχη κεφαλιά του Ντούσαν Βλάχοβιτς. Ετσι, έφτασε στη δεύτερη διαδοχική νίκη και είναι στην κορυφή της Serie A. Κακό το πρώτο ημίχρονο, με τις δυο ομάδες να προσπαθούν, αλλά να μη βρίσκουν διαδρόμους ελεύθερους για να φανούν απειλητικοί. Η καλύτερη ευκαιρία της Γιουβέντους ήρθε στο 41', όταν ο Γκάτι σούταρε από κοντά, αλλά ο Λεάλι απέκρουσε εντυπωσιακά. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Ντέιβιντ αστόχησε εξ επαφής. Η Τζένοα προσπάθησε με τον Έλερτσον, αλλά ο Ντι Γκρεγκόριο ήταν καθοριστικός στις επεμβάσεις του.

Η λύση για τη Γιουβέντους ήρθε ξανά από τον πάγκο και τον Βλάχοβιτς. Ο Σέρβος φορ, που δεν ξέρει ακόμα αν θα συνεχίσει στο Τορίνο, βρήκε δίχτυα με κεφαλιά στο 74', έπειτα από κόρνερ του Κόστιτς. Λίγο αργότερα είχε νέα μεγάλη στιγμή, όμως το σουτ του κόντραρε σε σώματα. Η Τζένοα πίεσε ασφυκτικά στο φινάλε, αλλά στις καθυστερήσεις ο Ντι Γκρεγκόριο πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση σε σουτ του Εκουμπάν, ενώ στη συνέχεια η κεφαλιά του Μαζίνι βρήκε στο δοκάρι.

Την ίδια ώρα, Τορίνο και Φιορεντίνα έμειναν στο μηδέν, σε ένα ματς όπου κυριάρχησε η δύναμη και έλειψαν οι μεγάλες φάσεις. Για τους «Βιόλα» ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία στις πρώτες δύο αγωνιστικές, ενώ για την Τορίνο αυτός ήταν ο πρώτος της βαθμός, έπειτα από τη βαριά ήττα (5-0) από την Ίντερ στην πρεμιέρα.

