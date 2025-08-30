Η Μίλαν ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Γάλλου μεσοεπιθετικού από την Τσέλσι, που θα αγωνίζεται στο «Σαν Σίρο» έως το 2030.

Κάτοικος Μιλάνου είναι και επίσημα από το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8) ο Κρίστοφερ Ενκουνκού. Με ανακοίνωσή της η Μίλαν γνωστοποίησε την απόκτησή του από την Τσέλσι, με τα ρεπορτάζ να κάνουν λόγο για ένα ποσό κοντά στα 35 + 5 εκατ. ευρώ.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός που δεν υπολογιζόταν από τους «μπλε», πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, έως το καλοκαίρι του 2030 με την ομάδα του Μαξ Αλέγκρι.

Στα 28 του χρόνια ο Ενκουνκού αφήνει τους Λονδρέζους ύστερα από 2 σεζόν παρουσίας στο «Στάμφορντ Μπιτζ», όπου μέτρησε 18 γκολ και 5 ασίστ σε σύνολο 62 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας και το περσινό Conference League αλλά και το Μουντιάλ Συλλόγων. Στους «Ροσονέρι» θα φοράει το νούμερο 18.