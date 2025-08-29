Η Μίλαν έφτασε έστω και με ζόρι στην πρώτη της νίκη στη φετινή Serie A, επικρατώντας της Λέτσε εκτός έδρας με 2-0 χάρη στα τα τέρματα των Λόφτους-Τσικ και Πούλισικ στο β' μέρος.

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο «τιμόνι» της Μίλαν, η οποία έκανε... σεφτέ στη Serie A επικρατώντας 2-0 της Λέτσε εκτός έδρας. Οι Ροσονέρι ήταν ανώτεροι καθ' όλη τη διάρκεια του ματς, ωστόσο δυσκολεύτηκαν απέναντι στην πολυπρόσωπη άμυνα των γηπεδούχων.

Μπορεί η Μίλαν να έλυσε τα «μάγια» δις, όμως και στις δύο περιπτώσεις τα τέρματά της ακυρώθηκαν μετά από παρέμβαση του VAR. Τη λύση ήρθε να δώσει ο Λόφτους-Τσικ στο 66ο λεπτό με έξοχη κεφαλιά μετά την ασίστ που από τον Λούκα Μόντριτς που άνοιξε λογαριασμό στο... σερβίρισμα! Το όποιο άγχος έδιωξε μία και καλή ο Πούλισικ στο 86' με άψογο πλασέ.

«Λύτρωση» στις καθυστερήσεις για την Κρεμονέζε

Το απόλυτο 2/2 στα έκανε η νεοφώτιστη Κρεμονέζε που «λύγισε» εντός έδρας την Σασουόλο επικρατώντας 3-2 με πέναλτι-χρυσάφι στο 90+3'. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν να προηγούνται στο ημίχρονο με τα τέρματα των Τερατσιάνο (37') και Βάσκεζ (39'), όμως η Σασουόλο αντέδρασε στο β' ημίχρονο με τους Πιναμόντι (63') και Μπεράρντι (73') με πέναλτι να φέρνουν το ματς στα ίσα. Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο είχε η Κρεμονέζε χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Ντε Λούκα στις καθυστερήσεις.