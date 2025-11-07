Πίζα - Κρεμονέζε 1-0: Έσπασε το ρόδι στη Serie A!
Πρώτα βεβαιώθηκε ότι... πολύ δύσκολα θα χάνει κι έπειτα πέρασε στο επόμενο επίπεδο: τον στόχο της νίκης! Μετά από ένα σερί με ισοπαλίες η Πίζα κατάφερε να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη φέτος στη Serie A, καθώς λύγισε με 1-0 την Κρεμονέζε και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη. Έπειτα από ένα στείρο πρώτο μέρος, το γκολ που έκανε τη διαφορά υπέρ των γηπεδούχων σημείωσε ο Τουρέ στο 75΄για να σφραγίσει το παρθενικό τρίποντο της νεοφώτιστης στη φετινή σεζόν που την ανέβασε προσωρινά στην 16η θέση.
