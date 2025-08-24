Με γκολ των Ντέιβιντ και Βλάχοβιτς, η Γιουβέντους «λύγισε» την Πάρμα (2-0) κι έκανε ποδαρικό στη νέα σεζόν στη Serie A. Απρόσμενο στραβοπάτημα για την Αταλάντα που έμεινε στο 1-1 κόντρα στη νεοφώτιστη Πίζα.

Πρεμιέρα όπως έπρεπε για τη Γιουβέντους στη νέα σεζόν στη Serie A. Με χαμόγελα και τρίποντο. Οι Μπιανκονέρι έμειναν μακριά από τις περιπέτειες και έκαναν αυτό που έπρεπε, επιβάλοντας άνετα την ισχύ τους απέναντι στην Πάρμα. Με κυριαρχική εμφάνιση και γκολ από τα δύο τους σέντερ φορ τη νίκησαν στο Τορίνο και πήραν το πρώτο τρίποντό τους στο πρωτάθλημα.

Η Γιούβε μπήκε καλά στο ματς, απείλησε στο πρώτο μέρος με Κονσεϊσάο και Μπρέμερ, όμως άργησε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιούργησε και τη δουλειά την έκανε στο δεύτερο. Στο 59ο λεπτό, ο Γιλντίζ μετά από πολύ όμορφη προσπάθεια σέρβιρε στον Τζόναθαν Ντέιβιντ κι αυτός με μονοκόμματο τελείωμα από την καρδιά της περιοχής έκανε το 1-0 και... έσπασε το ρόδι στα επίσημα ματς. Ο Καναδός φορ στο 80' άφησε τη θέση του στον Βλάχοβιτς και αυτός τέσσερα λεπτά μετά σκόραρε από κοντά για να κλειδώσει το τρίποντο σε ένα πολύ καλό βράδυ για την ομάδα του Τούντορ, που ολοκλήρωσε το ματς με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Καμπιάσο στο φινάλε.

Την ίδια ώρα, η Αταλάντα ξεκίνησε τη νέα της εποχή με τον Ιβάν Γιούριτς στο τιμόνι με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Με απρόσμενη απώλεια βαθμών κόντρα στη νεοφώτιστη Πίζα δηλαδή. Και μάλιστα στο Μπέργκαμο. Οι φιλοξενούμενοι «πάγωσαν» το γήπεδο ανοίγοντας το σκορ με το αυτογκόλ του Ίεν στο 26'. Η Ντέα δημιούργησε καλές στιγμές, αλλά εκμεταλλεύτηκε μόνο μια εξ αυτών με τον Σκαμάκα στο 50' και, παρ'ότι θα μπορούσε να έχει πάρει τη νίκη, αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με τον βαθμό της ισοπαλίας.

