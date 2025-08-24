Τα γκολ των Δουβίκα και Παθ αρκούσαν στην Κόμο για να λυγίσει με 2-0 τη Λάτσιο και να μπει με το δεξί στη φετινή Serie A. Κόλλησε στη Σαρδηνία η Φιορεντίνα.

Ιδανική πρεμιέρα στη Serie A για την Κόμο με υπογραφές των Δουβίκα και Νίκο Παθ! Με τους δυο τους να σκοράρουν δυο υπέροχα γκολ η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας έκανε την έκπληξη και επιβλήθηκε με 2-0 επί της Λάτσιο για να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας επιθετικό μετά την ντοπιέτα στο Κύπελλο απέδειξε ξανά πως βρίσκεται σε καλή φόρμα κι άνοιξε το δρόμο της νίκης με γκολ στο ξεκίνημα του β΄μέρους. Αφού ο Νίκο Παθ άδειασε τον αντίπαλό του κι έκανε εξαιρετική κάθετη στην πλάτη της άμυνας, ο Δουβίκας εκτέλεσε άψογα τον Προβεντέλ στο τετ-α-τετ για το 1-0 στο 47΄.

Το τρίποντο σφράγισε στο 73΄ο Νίκο Παθ, ο οποίος με αριστουργηματική απευθείας εκτέλεση φάουλ στο «παραθυράκι» διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Σοκ στο τέλος για τη Φιορεντίνα

Την ίδια ώρα η Φιορεντίνα πέταξε τους πρώτους της βαθμούς στη νέα σεζόν, καθώς ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις και κόλλησε στο 1-1 στην έδρα της Κάλιαρι. Οι Βιόλα είχαν προηγηθεί στο 68΄με γκολ του Ματράγκορα, όμως δεν κλείδωσαν τη νίκη και τελικά το πλήρωσαν στο 90΄+4΄από γκολ-μαχαιριά του Λουπέρτο που διαμόρφωσε το τελικό 1-1.