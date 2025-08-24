Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε ξανά με την Κόμο, αυτή τη φορά κόντρα στη Λάτσιο για τη Serie A, και πέτυχε το τρίτο του τέρμα σε δύο αγώνες φέτος.

Το... έπιασε από εκεί που το άφησε την προηγούμενη εβδομάδα ο Τάσος Δουβίκας. Ο Έλληνας σέντερ φορ έχει ξεκινήσει με γκάζια τη φετινή σεζόν και ήδη μετρά τρία τέρματα σε δύο αγώνες. Ο 26χρονος πέτυχε ντοπιέτα στο Κύπελλο απέναντι στη Σουντιρόλ για την Κόμο και στην πρεμιέρα της στη Serie A βρήκε ξανά δίχτυα, αυτή τη φορά απέναντι στη Λάτσιο. Στο 47ο λεπτό πήρε την κάθετη από τον Πας και εκτέλεσε στο τετ α τετ τον Προβεντέλ για το 1-0.