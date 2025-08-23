Η Serie A αρχίζει, οι βετεράνοι Μόντριτς και Ντε Μπρόινε κεντρίζουν το ενδιαφέρον και η Νάπολι μπαίνει στον μαραθώνιο με τον τίτλο του φαβορί.

Τι άλλο να κάνουν παρά να τιμούν τους παλιούς ήρωες; Την περασμένη Κυριακή, σε ολόκληρο το Μιλάνο, το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο, εκπροσωπώντας στην ουσία μια ολόκληρη χώρα, όταν ο Λούκα Μόντριτς μπήκε αλλαγή στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Σε λίγες εβδομάδες ο Κροάτης θα κλείσει τα 40, όμως το κοινό αγνόησε την ηλικία του και τον υποδέχτηκε ως τον θρυλικό «σκηνοθέτη» που ο Μόντριτς εξακολουθεί να είναι. Αμέσως πήρε στα χέρια του το παιχνίδι της Μίλαν, με κοντινές πάσες, μικρές ντρίμπλες, όλα «σήμα κατατεθέν» Μόντριτς. Κάθε μικρή του ενέργεια χειροκροτούνταν, και με το σκορ στο 2-0 απέναντι στη Μπάρι, στην πρώτη φάση του Κυπέλλου, δεν ήταν και καμιά δύσκολη αποστολή για έναν παίκτη της κλάσης του.

Παρόμοιες σκηνές εκτυλίχθηκαν ήδη πριν από δύο εβδομάδες με τη Νάπολι, στο Καστέλ ντι Σάνγκρο, στην Αμπρούτσο. Εκεί η ομάδα έδωσε φιλικό με τη Χιρόνα, το οποίο έμεινε ως σημείο αναφοράς για τον Κέβιν ντε Μπρόινε: μια ασίστ, δύο γκολ με δυνατά σουτ, τυπικά «ντε Μπρόινε». Σε αυτόν παρέδωσαν το σκήπτρο στον νυν πρωταθλητή. Οι Ναπολιτάνοι τον υποδέχτηκαν με τον ίδιο ενθουσιασμό που οι φίλοι της Μίλαν στο βορρά υποδέχτηκαν τον δικό τους μεγάλο σταρ των μεταγραφών. Αλλά, όπως ειπώθηκε ήδη: τι άλλο να κάνουν;

Η Νάπολι είναι ο μοναδικός ξεκάθαρος διεκδικητής του τίτλου, πίσω της σχηματίζεται ένα γκρουπ σχεδόν ισάξιων ανταγωνιστών. Ένα χαρτί όμως έχει η Serie A στα χέρια της απέναντι στις άλλες ευρωπαϊκές λίγκες: Στην Αγγλία τρέφουν ακόμα την ψευδαίσθηση ενός «ανοιχτού» πρωταθλήματος, παρότι η Μάντσεστερ Σίτι έχει κατακτήσει έξι από τους τελευταίους οκτώ τίτλους· στην Ισπανία το σκηνικό είναι μόνιμα το ίδιο, μια μονομαχία Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα, στη Γαλλία (Παρί Σεν Ζερμέν) και στη Γερμανία (Μπάγερν) κυνηγούν έναν πλούσιο ηγεμόνα, περισσότερο ή λιγότερο μάταια. Στην Ιταλία, αντίθετα, τίποτα δεν είναι προβλέψιμο.

Τουλάχιστον οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει. Η Νάπολι με τον Αντόνιο Κόντε στον πάγκο παραμένει ο μοναδικός ξεκάθαρος διεκδικητής του τίτλου. Πίσω της, όπως και πέρσι, σχηματίζεται ένα γκρουπ σχεδόν ισάξιων διωκτών, γεμάτο ερωτηματικά. Πέντε από τις επτά καλύτερες ομάδες άλλαξαν προπονητή, δύο (Μίλαν και Γιουβέντους) αναδιοργάνωσαν και το διοικητικό τους επιτελείο. Και η πρωταθλήτρια των τελευταίων ετών, Ίντερ, φαίνεται να δυσκολεύεται περισσότερο απ’ όλους στη μεταγραφική αγορά, οι διαπραγματεύσεις με τον εκλεκτό της, τον Αντεμόλα Λούκμαν από την Αταλάντα, θεωρούνται πλέον αποτυχημένες.

Αυτό που παραμένει είναι ίσως το πιο ισορροπημένο πρωτάθλημα της Ευρώπης, στο οποίο καμία πρόβλεψη δεν μπορεί να γίνει με βεβαιότητα. Ίσως μόνο η εκτίμηση πως ο Ντε Μπρόινε και ο Μόντριτς βρίσκονται στο κατάλληλο περιβάλλον: σε μια ποδοσφαιρική χώρα που τιμά και σέβεται τους παλιούς ήρωες. Ακόμα κι αν, σε ορισμένα μέρη, αυτοί οι ίδιοι τροφοδοτούν τον φόβο ότι το ιταλικό ποδόσφαιρο μένει πίσω.

Το πρωτάθλημα θα έχει περισσότερη φαντασία από όλους μας. Τολμάμε στοίχημα; Θα είναι πιο λαμπρό από αυτή την αγορά με λίγες ιδέες και πολύ λίγα χρήματα, θα ξέρει να φέρει καινοτομίες αντί για τόσο «ασφαλείς» επαναλήψεις, αυτές τις επιστροφές που ίσως δεν είναι επιστροφές πάθους αλλά κατεύθυνσης, σε παλιά σπίτια ξαναβρεμένα από τους Allegri, Pioli, Sarri και Di Francesco, αλλά και από τους Chivu και Pisacane, που στο αποδυτήριό τους είχαν αφήσει ένα αντίγραφο των κλειδιών. Βλέποντας έτσι φαίνεται σαν επανάληψη· αλλά το ποδόσφαιρο είναι σχεδόν πάντα πρωτότυπο.

Serie A: Όλες οι αλλαγές στο πρωτάθλημα

12 νέοι προπονητές: Η Serie A ξεκινά σε λίγες ώρες και ένα στατιστικό δείχνει την κινητικότητα που υπήρξε αυτό το καλοκαίρι. Μόνο πέντε από τους σημερινούς προπονητές ήταν και πέρσι, οι 12 νέοι έρχονται να αλλάξουν τη μοίρα των ομάδων τους.

Νάπολι και Χόιλουντ στη θέση του Λουκάκου

Για τους πρωταθλητές Ιταλίας, που θα ανοίξουν την αυλαία της Serie A, η μεγαλύτερη αβεβαιότητα αφορά την επίθεση. Ο τραυματισμός του Λουκάκου, που δεν θα χειρουργηθεί προς το παρόν, αφήνει κενό που ο σύλλογος προσπαθεί να καλύψει γρήγορα. Ο βασικός στόχος παραμένει ο Χόιλουντ από τη Γιουνάιτεντ. Οι Ναπολιτάνοι πίεσαν για τον δανεισμό του παίκτη με οψιόν αγοράς, αλλά χρειάζεται η συγκατάθεση του Δανού, που προτιμά κανονική μεταγραφή. Με 4-4-1-1 ο Κόντε και τους «Fab Four» του κέντρου: ΜακΤόμινεϊ, Λομπότκα, Ανγκισά και Ντε Μπρόινε, ο οποίος θα παίξει πιο προωθημένος.

Προβληματίζει η Ίντερ

Mετά την αποτυχημένη προσπάθεια να αποκτήσει τον Λούκμαν από την Αταλάντα, η Ιντερ άλλαξε τακτική και επενδύει στο κέντρο. Ο Ντιουφ αποκτήθηκε απ'ό τη Λανς και πλέον το βάρος πέφτει σε Φρέντρουπ, Σισέ και Άμραμπατ. Στην άμυνα, πιθανός στόχος ο Σολέ, οι Τσαλόμπα και Ντισασί περισσεύουν στην Τσέλσι και είναι στη λίστα. Ο Κίβου έχει δύσκολο έργο, όμως θα πορευτεί με το 3-5-2 του Ιντσάγκι.

Μπερδεμένη η Γιουβέντους

Μπορεί η Γιουβέντους να έλυσε το πρόβλημα με τον Ντάγκλας Λουίζ και να έβαλε στα ταμεία της 30 εκατ. ευρώ, ωστόσο είναι ακόμα μπερδεμένη. Ψάχνει δανεικούς και ελπίζει πως ο Ντέιβιντ θα κάνει τη διαφορά. Μαζί με τον Ζοάο Μάριο θα είναι τα δυο νέα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει ο Τούντορ στην πρεμιέρα με την Πάρμα.

Αταλάντα σε σύγχυση

Το καλοκαίρι της Αταλάντα είναι σε μεγάλο βαθμό ακατανόητο. Εκτός από τις πωλήσεις του γκολτζή Ρετέγκι (67 εκατ. ευρώ) και Ρουγκέρι, υπάρχει η υπόθεση Λούκμαν. Θα φύγει; Θα μείνει; Η Αταλάντα θέλει να βάλει λεφτα στα ταμεία της, αλλά τα χρήματα της Ιντερ είναι λίγα. Παράλληλα, έγιναν δαπανηρές αλλά ενδιαφέρουσες μεταγραφές: Κρστοβιτς, Σουλεμάνα, Ζαλέφσκι και Αναρορ. Το μεγαλύτερο κενό πάντως είναι αυτό του Γκασπερίνι, ο οποίος άφησε τον σύλλογο έπειτα από εννέα χρόνια.

Μίλαν, η επανάσταση ξεκινά από το κέντρο

Μετά από εβδομάδες διλλήματος ανάμεσα σε Χόιλουντ και Βλάχοβιτς, η Μίλαν αποφάσισε να επενδύσει στον 24χρονο Μπόνιφεϊς. Τον απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από τη Λεβερκούζεν και οψιόν αγοράς 30 εκατ. Ο Τομόρι είναι ο πυλώνας του 3-5-2, ενώ οι Μόντριτς, Γιασάρι θα προσθέσουν ποιότητα. Παράλληλα, οι Ροσονέρι έβαλαν 177 εκατ. ευρώ από τις πωλήσεις.

Ο Γκασπερίνι έτοιμος για τη διαφορά

Η Ρόμα επέλεξε τον Γκασπερίνι για να επιστρέψει στο Champions League. Ζήτησε νέους, δυνατούς και ορεξάτους παίκτες. Ετσι, δαπανήθηκαν αρκετά εκατομμύρια για Γουέσλι, Ελ Αϊναουΐ, Μπέιλι, Φέργκιουσον και Τζιλάρντι. Ο Σάντσο είναι η προτεραιότητα για την επίθεση, μαζί με τους Ντόβμπικ και Φέρκιουσον. Στόχος είναι η επιστροφή στην κορυφαία τετράδα και η εκπλήρωση των οικονομικών όρων της UEFA.

Η Μπολόνια αγόρασε τους Μπερναρντέσκι και Ιμόμπιλε για να προσθέσει εμπειρία στο ρόστερ της, ενώ η Φιορεντίνα ξεκινά ξανά με τον Πιόλι μετά την παραίτηση του Παλαντίνο Ο Κεν των 25 γκολ της περσινής σεζόν έμεινε και οι «Βιόλα» θέλουν το κάτι παραπάνω. Η Κόμο πήρε 12 νέους παίκτες, με κορυφαίο τον Μοράτα. Η Λάτσιο τα έκανε... μαντάρα στα οικονομικά και οι υποσχέσεις στον Σάρι δεν έγιναν ποτέ πράξεις. Ο Ιταλός επέστρεψε, αλλά είδε τη διοίκηση να μη δαπανά χρήματα. Η Τορίνο ενισχύθηκε με Σιμεόνε, η Ουντινέζε έβαλε στα ταμεία της 90 εκατ. ευρώ και δαπάνησε 27, ενώ η Πάρμα έβαλε 70 εκατ. και δαπάνησε 30 εκατ.

