Ενίσχυση στην επιθετική γραμμή για τη Μίλαν, η οποία έκλεισε ως δανεικό από τη Λεβερκούζεν τον Βίκτορ Μπονιφέις με οψιόν αγοράς στα 24 εκατομμύρια ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Οκαφόρ μπορεί να αποχώρησε για τη Λιντς και την Premier League, όμως αυτό δεν σημαίνει πως η γραμμή κρούσης της Μίλαν αποδυναμώνεται... Οι Ροσονέρι δούλευαν άλλωστε εδώ και καιρό πάνω σε περιπτώσεις για να τον αντικαταστήσουν και τελικά προκρίθηκε εκείνη του Βίκτορ Μπονιφέις.

Μπορεί το όνομα που ακουγόταν περισσότερο να ήταν εκείνο του Ράσμους Χόιλουντ, ο οποίος μοιάζει παραγκωνισμένος στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά σε πρώτη φάση τουλάχιστον οι Ιταλοί καταλήγουν με το όνομα του Νιγηριανού φορ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μίλαν έχει δώσει προφορικά τα χέρια τόσο με τον ίδιο τον Μπόνιφεις, όσο και με τη Λεβερκούζεν για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του με «ενοίκιο» που θα ανέρχεται στα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Στη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται και οψιόν αγοράς ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ για τον επόμενο καλοκαίρι, η οποία αν ενεργοποιηθεί θα δέσει αυτόματα τον Νιγηριανό στο Μιλάνο με συμβόλαιο έως το 2030.

Ακολουθούν πλέον οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που θα οριστικοποιήσουν την ολοκλήρωση της μετακίνησης. Την προηγούμενη σεζόν ο Μπονιφέις ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς που δεν του επέτρεψαν σταθερότητα, αλλά ακόμα κι έτσι κατάφερε να καταγράψει 27 συμμετοχές με απολογισμό έντεκα γκολ και δυο ασίστ.