Champions League: «Εκστασιασμένοι» οι παίκτες της Καϊράτ, έκαναν βιντεοκλήση με τους γονείς τους από το «Σαν Σίρο» (vid)
Τους... έπεσε το σαγόνι. Και όχι άδικα. Άλλωστε, η Καϊράτ Αλμάτι, ό,τι κι αν γράψει το κοντέρ στο τέλος, θα έχει ζήσει το όνειρό της στο Champions League. Οι παίκτες της θα έχουν μαζέψει εμπειρίες βγαλμένες από τη φαντασία τους.
Μια από αυτές συνέλεξαν και στο «Σαν Σίρο», στο παιχνίδι απέναντι στην Ίντερ, από την οποία ηττήθηκαν παρ'ότι το... πάλεψαν (2-1). Στην καθιερωμένη τους βόλτα πριν την έναρξη του ματς, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας από το Καζακστάν ένιωσαν την ανάγκη να κάνουν βιντεοκλήση με τους γονείς και τους δικούς τους ανθρώπους και να τους δείξουν περήφανα πού... έφτασαν να παίζουν!
