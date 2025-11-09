Ίντερ - Λάτσιο 2-0: Το φονικό δίδυμο την έστειλε στην κορυφή
Με όπλο το δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης η Ίντερ έκανε τη δουλειά απέναντι στη Λάτσιο στο «Τζουζέπε Μεάτσα» και δεν βλέπει κανέναν από πάνω της. Με γκολ των Λαουτάρο και Μπονί, οι Νερατζούρι πήραν τη νίκη με 2-0 και πάτησαν στην κορυφή της Serie A, με συγκάτοικο την Ίντερ.
Ο αγώνας μάλιστα δεν θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει με καλύτερο τρόπο για τους γηπεδούχους. Μόλις στο 3΄κι έπειτα από γύρισμα του Μπαστόνι στην περιοχή, ο Λαουτάρο με τρομερό σουτ που πήρε εξωτερικά φάλτσα έστειλε τη μπάλα στο βάθος της εστίας για να ανοίξει το σκορ με εντυπωσιακό τρόπο. Μόλις στο 3΄κι έπειτα από γύρισμα του Μπαστόνι στην περιοχή, ο Λαουτάρο με τρομερό σουτ που πήρε εξωτερικά φάλτσα έστειλε τη μπάλα στο βάθος της εστίας για να ανοίξει το σκορ με εντυπωσιακό τρόπο.
Έξι λεπτά αργότερα ο Αργεντινός άγγιξε το 2-0 με άστοχη κεφαλιά, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Σούσιτς στο 25΄. Τη νίκη ωστόσο πρακτικά σφράγισε ο Μπονί, όταν έπειτα από παράλληλη του Ντιμάρκο η μπάλα πέρασε από τον Προβεντέλ και ο φορ των Νερατζούρι είχε εύκολο έργο προ κενής εστίας για το 2-0. Τρία λεπτά αργότερα η Ίντερ βρήκε ξανά δίχτυα με τον Ζιελίνσκι, όμως το γκολ ακυρώθηκε μετά από εξέταση στο VAR για χέρι.
Η Λάτσιο προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και άγγιξε το γκολ στο 77΄με κεφαλιά του Τζιλά που τράνταξε το δοκάρι, με την προσπάθεια του Πελεγκρίνι που εξουδετέρωσε ο Ζόμερ στο 87΄να αποτελεί τον «επιθανάτιο ρόγχο» της στον αγώνα.
Ίντερ (Κρίστιαν Κίβου): Ζόμερ, Ακάντζι, Ατσέρμπι, Μπαστόνι, Ντιμάρκο, Ντάμφρις (56΄Κάρλος Αουγκούστο), Σούσιτς (56΄Ζιελίνσκι), Τσαλχάνογλου, Μπαρέλα, Λαουτάρο (71΄Τουράμ), Μπονί
Λάτσιο (Μαουρίτσιο Σάρι): Προβεντέλ, Λαζάρι (68΄Πελεγκτίνι), Τζιλά, Ρομανιόλι (75΄Πρόβστγααρντ), Μάρουσιτς, Κατάλντι (65΄Βετσίνο), Γκεντουζί, Μπάσιτς, Ίσακσεν (65΄Νοσλίν), Ζακάνι, Ντιά (65΄Πέδρο)
