Ο Γιάκουμπ Γιάνκτο, που έγινε γνωστός για το coming out και την πολυτάραχη ζωή του, ανακοίνωσε ότι σταματάει το ποδόσφαιρο δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία και την οικογένειά του.

Ο Γιάκουμπ Γιάνκτο ανακοίνωσε πως κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, βάζοντας πρόωρο τέλος σε μια καριέρα με πολλές δυσκολίες και διακυμάνσεις. «Έχω δεχθεί πολλά μηνύματα για το αν θα συνεχίσω να παίζω ποδόσφαιρο. Δυστυχώς η απάντηση είναι όχι», έγραψε στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο 29χρονος μέσος.

Όπως εξήγησε, ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός δεν του επέτρεψε να συνεχίσει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο, ενώ ο βασικός λόγος της απόφασης του είναι ο γιος του, Ντέιβιντ, στον οποίο θέλει να αφοσιωθεί.

Ο Γιάνκτο ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από στη Σλάβια Πράγας. Πέρασε από την Ουντινέζε, τη Σαμπντόρια, τη Χετάφε και αργότερα την Κάλιαρι, η οποία αποτέλεσε και τον τελευταίο του σταθμό.

To coming out και η στήριξη της συντρόφου του

Πέρα από τα γήπεδα όμως, ο Γιάνκτο έγινε ευρέως γνωστός για έναν άλλο λόγο. Τον Φεβρουάριο του 2023 έγινε ο πρώτος εν ενεργεία διεθνής ποδοσφαιριστής που δήλωσε δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος. Η εξομολόγηση του προκάλεσε θύελλα συζητήσεων, αλλά κι ένα κύμα υποστήριξης από συλλόγους και ποδοσφαιριστές από όλον τον κόσμο.

Former Udinese and Sampdoria midfielder Jakub Jankto has come out as gay, in what could be a big turning point for so many in men’s football who feel the need to hide a big part of themselves. 👏💙



Well done, Jakub.



pic.twitter.com/lt2QRCpmFn February 13, 2023

Στο πλευρό του στάθηκε τότε και η πρώην σύντροφός του, Μαρκετά Οττομάνσκα, η οποία είχε μιλήσει με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια στη Marca για εκείνον. «Είμαι πολύ περήφανη που βρήκε τη δύναμη να το πει δημόσια. Ήταν φοβισμένος, σκεφτόταν ότι δεν θα τον αποδεχτούν για αυτό που είναι. Όμως το σημαντικό είναι να είναι ασφαλής και ευτυχισμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά η ίδια, που επεσήμανε ότι ήταν η πρώτη στην οποία ανοίχτηκε ο Τσέχος.

Οι περιπέτειες με τον νόμο

Η προσωπική του ζωή, βέβαια, ήταν πολυτάραχη λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του και των περιπετειών του με τον νόμο. Τον Απρίλιο του 2023 η αστυνομία τον σταμάτησε στην Πράγα και τον υπέβαλε σε αλκοτέστ, αρνήθηκε όμως να κάνει έλεγχο για ναρκωτικά.

Δε θέλησε ούτε να κάνει ιατρικές εξετάσεις, ενώ οδηγούσε χωρίς δίπλωμα που του είχε ήδη αφαιρεθεί σε προηγούμενο έλεγχο. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε τη ρήξη στις σχέσεις του με τη Σπάρτα Πράγας, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός πρώτης ομάδας και τον ακολουθούσε μέχρι το τέλος της καριέρας του.

Ο 29χρονος Τσέχος μπορεί να μην κατάφερε να κάνει όσα ήθελε στα γήπεδα, ωστόσο τόσο στην χώρα του όσο και στην Ιταλία είναι γνωστός ως ένα άτομο που είχε το θάρρος να μιλήσει ανοιχτά για το ποιος είναι, βάζοντας την αλήθεια του και την οικογένειά του πάνω από την καριέρα του.