Την καριέρα του στην Κρεμονέζε θα συνεχίσει ο Μάρτιν Παγέρο σύμφωνα με δημοσίευμα, ο οποίος είχε γραφτεί για τον Παναθηναϊκό.

Ο Μάρτιν Παγέρο θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Αργεντινός χαφ, που είχε προταθεί στο «τριφύλλι» και εξετάστηκε σοβαρά, ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Κρεμονέζε.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, ο 25χρονος μέσος τα έχει βρει σε όλα με την Κρεμονέζε και αναμένεται να παραχωρηθεί δανεικός από την Ουντινέζε για έναν χρόνο, με οψιόν αγοράς και πολυετές συμβόλαιο έως το 2030. Το μόνο που απομένει είναι η τελική συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

Να θυμίσουμε πως ο Παγιέρο που αγωνίζεται στο κέντρο της μεσαίας γραμμής αποκτήθηκε από τους Ιταλούς το 2023 έναντι 3 εκατ. ευρώ από την Μίντλεσμπρο και το συμβόλαιό του λήγει το 2027. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 27 αγώνες με την φανέλα της Ουντινέζε και βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα μια φορά και «σέρβιρε» δύο ασιστ.