Σεσκ Φάμπρεγας: «Ο Μέσι στη Κόμο; Δεν ξέρω, ποτέ μη λες ποτέ»

Η παρουσία της οικογένειας του Λιονέλ Μέσι στο Κόμο, «πυροδότησε» φήμες σχετικά με τον επόμενο σταθμό του Αργεντινού σούπερ σταρ.

Η Κόμο έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο δραστήριους συλλόγους στη μεταγραφική περίοδο του φετινού καλοκαιριού. Υπό την καθοδήγηση του Σεσκ Φάμπρεγας, ο σύλλογος έχει ήδη δαπανήσει 101 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές, καθώς στοχεύει να συνεχίσει την επιτυχημένη της πορεία μετά από μια δυνατή σεζόν στην επιστροφή της ομάδας στη Serie A.

Ο σύλλογος έχει προσθέσει ήδη τους Χεσούς Ροντρίγκες από τη Ρεάλ Μπέτις, και Νικολά Κουν από την Σέλτικ, τον Μάρτιν Μπατουρίνα από τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, τον Τζέιντεν Αντάι από την Άλκμααρ τον Άλεξ Βάλε από τη Μπαρτσελόνα και ολοκλήρωσε τη υπογραφή του Μάξιμο Περόνε από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με τον Καταλανό προπονητή, ο οποίος μίλησε στους δημοσιογράφους ενόψει του επερχόμενου αγώνα της Κόμο εναντίον της Αλ Αχλί, για το τουρνουά τεσσάρων ομάδων που θα διεξαχθεί στη ιταλική πόλη και θα περιλαμβάνει επίσης τον Άγιαξ και τη Σέλτικ, η ομάδα του εξακολουθεί να ψάχνει έναν επιθετικό καθώς και δύο ακόμη κεντρικούς αμυντικούς.

Όσο για τον Λιονέλ Μέσι, ο Φάμπρεγας ρωτήθηκε για την παρουσία της συζύγου του Αργεντινού σταρ, Αντονέλα Ροκούτσο, στις κερκίδες κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της Κόμο με τη Λιλ την περασμένη Παρασκευή (18/07) στο στάδιο «Giuseppe Sinigaglia».

«Ο Μέσι στη Κόμο; Δεν ξέρω, ποτέ μην λες ποτέ», είπε αστειευόμενος ο Ισπανός τεχνικός, πριν διευκρινίσει: «Η Αντονέλα ήταν στο σπίτι μου για διακοπές. Ταξίδευε για να επισκεφτεί κάποιους φίλους. Είμαστε κοντά με τον Λέο, οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας είναι επίσης φίλοι. Αλλά αυτή τη στιγμή, αγωνίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Όλα δείχνουν ότι ο Μέσι, ο οποίος υπήρξε συμπαίκτης με τον προπονητή της Κόμο στην Μπαρτσελόνα για τρεις σεζόν, θα επεκτείνει το συμβόλαιό του με την Ίντερ Μαϊάμι για ακόμη μία χρόνια.