Πώς οι εκλογές της Μπαρτσελόνα μπορεί να επηρεάσουν τον αγώνα απέναντι στη Σεβίλλη

Η σημερινή (15/03) αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Σεβίλλη, μπορεί να επηρεαστεί από τις προεδρικές εκλογές του συλλόγου, οι οποίες θα διεξαχθούν παράλληλα με τον αγώνα.

Ημέρα εκλογών η σημερινή στη Μπαρτσελόνα και ο σύλλογος από τη Καταλονία είναι έτοιμος να ζήσει μεγάλες στιγμές. Συνολικά 114.504 μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου, με τους Τζοάν Λαπόρτα και Βίκτορ Φοντ να είναι οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία.

Μέσα σε αυτά τα χιλιάδες μέλη, συμπεριλαμβάνεται και ένας μεγάλος αριθμός παικτών της πρώτης ομάδας, καθώς και ο προπονητής τους, Χάνσι Φλικ και μάλιστα πολλοί από αυτούς έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, το τμήμα ασφαλείας του συλλόγου είχε αρχικά συμβουλεύσει τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο των «Μπλαουγκράνα» να μεταβούν στο «Spotify Camp Nou» για να ψηφίσουν γύρω στις 12:15 μ.μ., περίπου πέντε ώρες πριν από τον αγώνα πρωταθλήματος εναντίον της Σεβίλλης. Αυτή η σύσταση βασίστηκε περισσότερο σε λόγους ασφαλείας και υλικοτεχνικής υποστήριξης, καθώς χιλιάδες μέλη θα πήγαιναν μετά τον αγώνα για να ψηφίσουν.

🚨 🗳️ The security department of FC Barcelona has advised players and the coaching staff to vote before heading to the training camp ahead of the match against Sevilla FC.



👥 A number of players are expected to go to the polling station together as a group.



⏰ Some players will… pic.twitter.com/cWygbzZ2uF March 14, 2026

Ωστόσο, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Sport», τελικά θα υπάρξει αλλαγή στα σχέδια και οι παίκτες, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους θα το κάνουν, ως επί το πλείστον, μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

❗️The Barcelona squad will vote in the elections after the match tomorrow.

The support for Laporta is unanimous, but some players will not be able to vote due to them being socis for less than a year.



—@10JoseAlvarez pic.twitter.com/DyzUvFjVOX March 14, 2026

Οι λόγοι που τελικά πάρθηκε αυτή η απόφαση είναι κατά βάση δύο. Ο ένας είναι αρχικά ότι ο Φλικ δεν θέλει να υπάρχουν περισπασμοί για τους παίκτες του πριν από έναν κρίσιμο αγώνα για την κούρσα του τίτλου και ο δεύτερος είναι ότι η κηδεία του πρώην προέδρου του συλλόγου, Ενρίκ Ρέινα, είχε προγραμματιστεί για τις 11:00 π.μ. στο γραφείο τελετών Les Corts, που βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα μακριά από το «Καμπ Νου» με τους δύο υποψηφίους να παρευρίσκονται, όπως αναμενόταν, στην τελετή.

Ο απερχόμενος πρόεδρος, ο οποίος ήταν πάντα κοντά στην ομάδα, αλλά και ο Φοντ θέλουν να βρίσκονται κοντά στους παίκτες όταν θα πηγαίνουν να ψηφίσουν και ως εκ τούτου αν είχαν πάει το πρωί, η ψήφος του θα συνέπιπτε με την κηδεία του Ρέινα και έτσι κανένας από τους δύο υποψήφιους δεν θα μπορούσε να βρεθεί στο πλευρό των αθλητών.

Επομένως, οι παίκτες που θα αποφασίσουν να ψηφίσουν και σύμφωνα με πηγές μέσα από την ομάδα, θα είναι πολλοί, θα το κάνουν μετά το ματς εναντίον του συνόλου του Ματίας Αλμείδα και όπως όλα δείχνουν θα ψηφίσουν σε διαφορετικές οργανωμένες ομάδες, πάντα συνοδευόμενοι από το προσωπικό ασφαλείας του συλλόγου για να αποτραπεί η επιδείνωση του χάους.