Σεμινάρια πατρικής αγάπης από τον Πέδρο, που απάντησε αποστομωτικά στα ομοφοβικά σχόλια κατά του 8χρονου γιου του, τονίζοντας πως επιθυμεί «να τον διδάξει να είναι αυτό ακριβώς που θέλει, δίχως φόβο».

«Σκόραρε» κατά της ομοφοβίας ο Πέδρο με αποστομωτική απάντηση κατά των ανεγκέφαλων που επιτέθηκαν διαδικτυακά στον 8χρονο γιο του, Μαρκ. Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής και η οικογένειά του πέρασαν τα γενέθλια του Μαρκ σε ένα μεγάλο water park στην πατρίδα τους και σαν χαρούμενος μπαμπάς ο 37χρονος δημοσίευσε στα social media τις όμορφες στιγμές με το παιδί του.

Ωστόσο η γλυκιά δημοσίευση αμαυρώθηκε από το ομοφοβικό παραλήρημα που έλαβε χώρα στα σχόλιά της. Δεκάδες ακόλουθοι του Πέδρο σχολίασαν με άσχημο τρόπο το γεγονός πως ο Μαρκ επέλεξε να φορέσει ένα λιλά φόρεμα και τιάρα στο κεφάλι του για να γιορτάσει τα γενέθλιά του, εξαπολύοντας τα ομοφοβικά τους βέλη κατά ενός 8χρονου παιδιού και του μπαμπά του.

Pedro Rodríguez had to disable comments on Instagram after facing criticism for sharing photos from his son Marc’s birthday. 😢



Marc chose to celebrate wearing a dress and a tiara, inspired by a Lilo & Stitch theme. pic.twitter.com/lWa277c3H0