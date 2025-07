Ο επιθετικός της Ουντινέζε είναι εν τέλει ο «εκλεκτός» των πρωταθλητών Ιταλίας, με τον Ντάργουιν Νούνιες να βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο αρκετών ομάδων της Σαουδικής Αραβίας.

Ένα από τα deal που έμοιαζαν αρκετά πιθανά, αυτό του Ντάργουιν Νούνιες στη Νάπολι, όπως φαίνεται δεν θα πραγματοποιηθεί, παρά τις επαφές που είχαν όλες οι πλευρές το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του εξωτερικού, οι «παρτενοπέι» ενημέρωσαν τη Λίβερπουλ πως εν τέλει δεν θα κινηθούν για την αγορά του Ουρουγουανού στράικερ, αφού βρίσκονται «μια ανάσα» από την απόκτηση του Λορέντσο Λούκα της Ουντινέζε. Πρόκειται για τον 24χρονο επιθετικό που ανήκει στην Ουντινέζε, έχοντας 14 γκολ και 2 ασίστ σε 36 παιχνίδια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και όλα δείχνουν ότι θα αποκτηθεί ως δανεικός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Όσο για τον Νούνιες, πλέον το ενδιαφέρον από συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να ενταθεί, καθώς ο 26 ετών φορ αναμένεται να αποχωρήσει από το «Άνφιλντ» αυτό το καλοκαίρι.

🚨🚫 Napoli have informed Liverpool tonight that Darwin Nunez deal can be considered off.



Napoli will sign Lucca as new striker despite Nunez opening doors to the move, fee considered too high.



👀 Nunez, still expected to leave #LFC this summer with Saudi clubs and more keen. pic.twitter.com/g69gxDNMKJ