Την μνήμη του Ντιόγκο Ζότα τίμησαν με τους πανηγυρισμούς τους οι Κόνορ Μπράντλεϊ και Ντάργουιν Νούνιες που σκόραραν στο φιλικό παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Πρέστον.

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης και δη η Λίβερπουλ και οι παίκτες των Reds βρίσκονται ακόμη σε σοκ, δέκα ημέρες μετά τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία.

Το κλίμα στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας μετά τον χαμό του 28χρονου Πορτογάλου απέναντι στην Πρέστον ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με τον κόσμο και τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να αποτίουν φόρο τιμής στον Ζότα πριν τη σέντρα του αγώνα.

Ο Κόνορ Μπράντλεϊ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Σλοτ στο 33' ενώ αμέσως μετά την επίτευξη του τέρματός του κοίταξε προς τον ουρανό αφιερώνοντας το γκολ στον Ζότα. Το ίδιο έκανε και ο Ντάργουιν Νούνιες μετά το 2-0 στο β' ημίχρονο, πανηγυρίζοντας με τον τρόπο που συνήθιζε ο συμπαίκτης του, παίζοντας PlayStation.

Nunez with a truly beautiful tribute to Jota with his goal.



Hermanos ❤️



pic.twitter.com/tTlPln0rVe July 13, 2025

Bradley with a nod to Jota after scoring Liverpool's first goal of pre season#LFC #LFCPreSeason pic.twitter.com/k1Bk5H7vlR — Paul Higham (@SportsPaulH) July 13, 2025