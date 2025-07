Ο Ολυμπιακός συνεχάρη τον Μοντέστο που ανέλαβε επίσημα τη Γιουβέντους!

Ο Φρανσουά Μοντεστό είναι και επίσημα ο νέος τεχνικός διευθυντής της Γιουβέντους, με τον Ολυμπιακό να στέλνει το δικό τους μήνυμα στον Κορσικανό, εκφράζοντας τις ευχές τους για καλή επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Η Γιουβέντους ανακοίνωσε επίσημα την ένταξη του Φρανσουά Μοντέστο στο οργανόγραμμά της, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί το επόμενο μεγάλο βήμα στην παραγοντική καριέρα του. Ο πρώην άσος, αλλά και αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού είναι έτοιμος να βάλει τη σφραγίδα του και στη «Μεγάλη Κυρία». Ο Κορσικανός αποτελεί προσωπική επιλογή του νέου CEO της Γιουβέντους, Νταμιάν Κομολί, ο οποίος τον επέλεξε για να ενισχύσει το πλήρως ανανεωμένο διοικητικό σχήμα του συλλόγου. Η προσθήκη του Μοντέστο εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο αναδιάρθρωσης και αγωνιστικής αναγέννησης των μπιανκονέρι, με στόχο την επιστροφή στην κορυφή του ιταλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Ολυμπιακός δεν ξέχασε τον Μοντέστο και με ανάρτηση στα social media έστειλε τα συγχαρητήρια του στον Γάλλο παράγοντα για την ανάληψη της θέσης του τεχνικού διευθυντή της Γιουβέντους. «Η οικογένεια του Ολυμπιακού συγχαίρει τον Φρανσουά Μοντεστό και του εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα στην Γιουβέντους!».

Η οικογένεια του Ολυμπιακού συγχαίρει τον Φρανσουά Μοντεστό και του εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα στην Γιουβέντους! / The Olympiacos family would like to congratulate François Modesto and wish him the best of luck and succeses in his new role in Juventus!… pic.twitter.com/8fzAKP0BS6