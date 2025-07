Ο 20 ετών μεσοεπιθετικός θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στη Serie A υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγκας, καθώς η «βασίλισσα» αποφάσισε να μη τον πάρει πίσω στη Μαδρίτη.

Στην Κόμο θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο ταλαντούχος μέσος, Νίκο Παζ, προϊόν των ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης. Παρά το γεγονός πως στην αρχή του καλοκαιριού είχε διαρρεύσει ότι θα επέστρεφε στη Μαδρίτη, κάτι τέτοιο εν τέλει δεν θα συμβεί.

Η «βασίλισσα» ενημέρωσε την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας πως δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν επαναγοράς του ποδοσφαιριστή, ύψους 8 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο 20χρονος να μείνει στη Serie A. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, στη συμφωνία των δυο ομάδων προβλέπεται πως η συγκεκριμένη ρήτρα θα ανέβει κατά ένα εκατομμύριο ευρώ το ερχόμενο καλοκαίρι, σε περίπτωση που ο Τσάμπι Αλόνσο αλλάξει γνώμη.

Το συμβόλαιο του Παζ με την Κόμο έχει ισχύ έως το 2028, ενώ οι παραπάνω ρήτρες αφορούν μόνο τους Μαδριλένους.

