Οργισμένος ο Ρονάλντο με τα συνθήματα για τον Ζότα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο καταδίκασε τα συνθήματα για τον Ντιόγκο Ζότα προς τον Ρούμπεν Νέβες και ζήτησε αυστηρές κυρώσεις από τη λίγκα άμεσα.

Την έντονη αντίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο προκάλεσε η απαράδεκτη συμπεριφορά μερίδας οπαδών της Αλ Τααβούν απέναντι στον Ρούμπεν Νέβες, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Αλ Χιλάλ για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Οι οπαδοί των γηπεδούχων επιχείρησαν να πικάρουν τον Πορτογάλο μέσο, φωνάζοντας επανειλημμένα «Ζότα, Ζότα» από την εξέδρα. Η αναφορά στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα είχε ως στόχο να επηρεάσει συναισθηματικά τον Νέβες, ο οποίος διατηρούσε πολύ στενή φιλική σχέση με τον συμπατριώτη του, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από έναν χρόνο.

Rúben Neves on some Al-Taawoun fans using Jota’s name to provoke him: “I just hope they don’t go to pray later.”pic.twitter.com/HbAsHoOpkL https://t.co/WPflzcAPeR September 13, 2026

Το περιστατικό προκάλεσε κατακραυγή, με τις σχετικές εικόνες να κυκλοφορούν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος ο Νέβες δεν έκρυψε την οργή του μετά το τέλος του αγώνα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ελπίζω να μην πάνε να προσευχηθούν μετά από αυτό που έκαναν».

Θέση για όσα συνέβησαν πήρε και ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας, Κριστιάνο Ρονάλντο, o οποίος κάλεσε τη διοργανώτρια αρχή να παρέμβει άμεσα και να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις στους υπεύθυνους, ξεκαθαρίζοντας πως τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο. «Η λίγκα πρέπει να παρέμβει και να τιμωρήσει αυτού του είδους τη συμπεριφορά από τους οπαδούς. Αυτό δεν είναι πλέον ποδόσφαιρο και πρέπει να υπάρχουν όρια. Άνθρωποι που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να μπουν ξανά σε γήπεδο», ανέφερε ο Ρονάλντο, ζητώντας ουσιαστικά τον αποκλεισμό των συγκεκριμένων οπαδών από τις εξέδρες.