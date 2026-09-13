Το άκομψο πικάρισμα των οπαδών της Αλ Τααβόν στον Νέβες: Φώναζαν το όνομα του Ντιόγκο Ζότα
Το απόγευμα του Σαββάτου (12/09) η Αλ-Χιλάλ νίκησε εκτός έδρας την Αλ-Τααβόν με 6-0, με τον Όλι Γουάτκινς να πετυχαίνει δύο γκολ, τον Γκάμπριελ Μαρτινέλι χατ τρικ και τον Σουλτάν Μαντάς να προσθέτει στο 75ο λεπτό το κερασάκι στην τούρτα.
Αν και οι Γουάτκινς, Μαρτινέλι και Μαντάς ήταν αυτοί που συνέθλιψαν τους γηπεδούχους, ο Ρούμπεν Νέβες ήταν εκείνος που μπήκε στο στόχαστρο των αντίπαλων οπαδών, σε μία στιγμή που καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε αμέσως viral.
Αναλυτικότερα, πριν την έναρξη της αναμέτρησης, μία μερίδα φιλάθλων της Αλ Τααβόν είδαν τον Πορτογάλο να στέκεται και να συνομιλεί με τους συμπαίκτες του και άρχισαν να του φωνάζουν «Ζότα, Ζότα, Ζότα!», αναφερόμενοι στον αδικοχαμένο φίλο και συμπαίκτη του Νέβες, Ντιόγκο Ζότα, με τον 29χρόνο διεθνή να αντιδράει ψύχραιμα, δείχνοντας επανειλημμένα το μάτι του και μετά τον ουρανό, υπονοώντας ότι ο Θεός βλέπει τις πράξεις τους.
🚨 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇: Ruben Neves' reaction as Al-Taawoun fans repeat the name of his late close friend: "Jota, Jota, Jota..." 🙏 pic.twitter.com/2iPdA36H3i— RazedFootball (@RazedFootball) September 12, 2026
Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ωστόσο, «ξέσπασε». Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε αρκετά αναστατωμένος στην μικτή ζώνη, αρνούμενος να κάνει δηλώσεις και απλά σημείωσε: «Ελπίζω να μην πάνε να προσευχηθούν μετά από αυτό που έκαναν!», προτού αποχωρήσει για τα αποδυτήρια.
🚨🗣 After horrendous chants from Al Taawoun fans mocking Diogo Jota's death Rúben Neves had this to say:— 𝐓𝐌 𝐅Ú𝐓𝐁𝐎𝐋 (@TMfutbal) September 13, 2026
"I hope they don't go to pray after what they did!"
Hilal ended up winning 6-0. 🇵🇹🙏pic.twitter.com/K0CjtPdrgo
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