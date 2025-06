Ο Γκράνιτ Τσάκα έχει βρεθεί στο στόχαστρο της Μίλαν, με την ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι να ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση στη Λεβερκούζεν για να τον αποκτήσει.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μίλαν έχει εκδηλώσει σοβαρό ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γκράνιτ Τσάκα, του ηγέτη της μεσαίας γραμμής της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Μάλιστα, τις επόμενες μέρες αναμένεται να κατατεθεί επίσημη πρόταση των Ροσονέρι για τον 32χρονο.

Ο Ελβετός διεθνής εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο του να μετακομίσει στην Ιταλία, όπως υποστήριξε ο ατζέντης του, παρά το ότι δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στη Serie A. Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσει νέος κύκλος διαπραγματεύσεων, αυτή τη φορά με τις Ασπιρίνες, για δουν το κατά πόσο είναι πρόθυμοι να τον αποχωριστούν.

Ο Τσάκα μετρά ήδη 99 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπάγερ και το ενδεχόμενο του να φύγει θα αλλάξει τα σχέδια του Τεν Χαγκ που τον υπολογίζει κανονικά για τη νέα σεζόν. Θα είναι ένα ισχυρό πλήγμα, μετά τις αποχωρήσεις των Τα, Φρίμπονγκ, Βιρτς και Γκριμάλντο.

Ο 32χρονος μέσος έχει δηλώσει πως επιθυμεί να κλείσει την καριέρα του στη Βασιλεία, δίπλα στον αδερφό του Τάουλαντ, ωστόσο μέχρι τότε η Μίλαν είναι ένας πιθανός προορισμός.

